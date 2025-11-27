光南大批發年終大回饋11/28開鑼 iPhone好禮獎不完





眾所期盼的光南大批發年終大回饋活動，將於2025年11月28日(五)-2026年1月4日(日)，在全國30家門市同步舉辦。活動期間內，凡單筆消費滿額500元，立即抽紅包一個，單筆消費滿額1000元，立即抽紅包二個，依此類推.。紅包採通通有獎，獎項有︰◆ iPhone 17 256GB ◆ Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合 ◆ 象印日式雙層防燙快煮壺1.5L◆ 100元抵用券 ◆ 50元抵用券。

凡下載「光南好站APP」並註冊會員，除了首次消費滿500元加送抵用券之外，消費還可累積K幣，不論聖誕節交換禮物、跨年跑趴必備彩妝、春節大掃除、秋冬保養品…等，趁著年終活動來光南搶購一波，讓你優惠獎不完。

光南大批發的商品眾多，分別是生活小家電、視聽圖書、鐘錶數位、電腦周邊、文具禮品與百貨飾品，商品數超過10萬項，尤其價格最具競爭力，無論是學生還是上班族、租屋族或是小家庭、喜歡裝扮的小資女或是愛打電競的阿宅，都能滿載而歸。

