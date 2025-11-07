光合菌種紅龍果 蔡永順連6年優選

青農蔡永順（左四）六度獲得全國紅龍果紅肉組評鑑優選。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕新市報導

新市區青農蔡永順種的有機紅龍果連六年榮獲全國紅龍果優質果品評鑑（紅肉組）優選，如今提到紅龍果，新市人總不免讚許蔡永順種出的好吃紅龍果，而他不只種紅肉的紅龍果，還種雙色紅龍果。蔡永順表示，堅持有機是他對農業的態度，他也大力推廣光合菌，以減少化肥和農藥的使用。

曾獲台南農業達人冠軍的蔡永順，為了全家人的健康，回到故鄉從農，且也以種質有機作物為目標，目前在新市區經營的烜竹有機農場，種了六分地的紅龍果，還種了芭樂，所種出的水果都受青睞，不只有水果該有的味道，吃起來的酸甜好滋味就是水果原有的果酸等自然的甜美。蔡永順表示，太常使用化學肥料和農藥的結果，不只土壤酸化，種出的作物味道也難免失去，所以他一直推廣光合菌，藉此提升果品外，也友善農業環境。

由於蔡永順對有機農業的堅持，年年參加全國紅龍果優質果品評鑑總沒缺席過，就是要讓大家看見自己堅持的有機農業，所呈現出來的絕佳果品。今年六度獲獎，不只台南青農聯誼會到場恭賀外，新市區農會和新市區公所都到場貼紅榜，而青農們彼此惺惺相息，更交流從農以來的各項心得，大家都希望能在從農這條路上，相互力挺，並能分享各種經驗，減少走冤枉路。

蔡永順則表示，參加台南市農業達人選拔時，就是將自己全力推動光合菌的成果分享大家，並獲評審青睞而贏得台南市農業達人第一名。而他也是是台南市農業微生物光和菌教育推廣協會的理事，因此希望更廣泛的傳達使用光合菌對永續農業的重要性。他說，自己農場使用光合菌之後，種植的芭樂和紅龍果等品質都有提升，還可節省肥料和成本並減少病蟲害，是農業永續的絕佳好菌。至於光合菌是在厭氧光照或好氧黑暗環境中進行光合作用的微生物，對自然界的有機物可進行快速分解，所以可增加蔬菜和水果產量，更能增加水果甜度，及減少化肥和農藥施用。