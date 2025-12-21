光啟高中建構多元學習舞台有成

光啟高中積極建構多元學習舞台，臺北市資優輔導團認為有助提升學子競爭力。

臺北市教育局資優教育輔導團一行17人日昨前往桃園光啟高中，參訪該校新成立的國際卡丁賽車專班教學情形，除了聽取胡毓富校長的簡報以及觀賞國際卡丁賽車專班林岑翰老師精彩的賽車操作示範之外，輔導團成員還輪流登上酷炫卡丁賽車駕駛座體驗模擬賽車的快感，對於光啟高中致力為汽車修護科同學建構多元的學習舞台輔導團成員都一致表示肯定。

配合校內全國唯一的CRG國際卡丁賽車教學基地啟用，光啟高中特別同步推出國內公私立高職獨一無二的國際卡丁賽車專班，希望透過引進符合國際標準的專業設備與安全規格，規劃完整的培訓課程，讓學生可以在專業師資指導下，學習賽車駕駛、動力機械維護、車體工程調校與運動科學等跨領域知識，進而擴大汽車科的多元學習層面。

光啟高中這項技職教學規劃的創舉不僅贏得廣大國中家長和同學的好評，更受到臺北市教育局資優教育輔導團的重視，包括萬大國小吳建億校長、臺北市資優教育資源中心王曼娜主任、臺北市教育局韓桂英特聘督學，和北一女、古亭國中等各高中、國中輔導主任和資優班老師等17人組成的資優教育輔導團，在古亭國中莊豐兆校長帶領下，專程前來光啟高中校園進行參訪，希望藉由實地觀摩進一步了解光啟國際卡丁賽班專班的教學特色、課程規劃及師資安排，以達到各校資優教育相互學習、資源分享的目的。

一手催生國際卡丁賽車專班的胡毓富校長在向來訪的臺北市資優教育輔導團簡介成立國際卡丁賽車專班的發想時強調：「在全球綠能與動力運輸產業快速發展的時代，卡丁賽車不單單是一項極限運動，更涵蓋機械工程、電子控制、動力科技等多重領域；光啟高中結合國際資源成立CRG教學基地和國際卡丁賽車專班，不僅可望為學生奠定從車手到技術研發的全方位基礎，也象徵了臺灣技職教育邁向國際化的重要突破。」

為讓臺北市資優教育輔導團成員們更了解卡丁賽車的特性，當天胡毓富校長特別安排國際卡丁賽車課程的專業老師林岑翰現場示範駕駛卡丁賽車，林老師高超的賽車技術博得輔導團成員們熱烈的掌聲，多位輔導團成員還輪流登上座駛座親自體驗卡丁賽車的刺激感，大家都留下了極為深刻的印象。