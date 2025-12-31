光埔二期市地重劃道路8米人行道佔4米 議員籲竹市府變更設計

新竹市光埔二期市地重劃8米計畫道路，竟有4米寬人行道，車道僅剩3米單行道，市議員曾資程稱太離譜了，籲市府變更設計做5.5米的雙向車道。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區光埔二期自辦市地重劃區計畫道路「水利路46巷」、公道五聯絡道路，原都委會審議通過規畫成8米寬的計畫道路，近期重劃會完成初步工程，卻發現人行道寬達4米，道路寬度扣除水溝只剩3米，市議員曾資程與當地居民今天會勘表示，此計畫道路未來是通往新莊車站與公道五的重要道路，目前的3米道路將成交通與塞車的惡夢，要求市府重新檢討並進行變更設計，改為5.5米寬雙向車道與2.5米寬的人行道，以利居民通行。

曾資程也說，該條計畫道路近期已接近完工，居民卻發現問題重重，包括人行道沒有無障礙坡度，就連緊鄰的台鐵千甲人行陸橋也被圍起來無法跨越，再者道路柏油還未鋪，機車騎士行經都差點「擂殘」，最嚴重的是人行道寬4米，但通行道路僅4米寬，扣掉水溝，道路僅剩3米，僅可容納單行道通行，一條50年的都市計畫道路竟變單行道？實在不符合居民及在地需求。他將會同居民寫陳情書給市府，籲市府辦理變更設計，在重劃會施工辦理驗收前，解決這些問題。

對此，重劃會表示，是依據市府都委會審議通過的計畫書與書圖按圖施工，將在收到居民陳情書後由市府辦理變更設計，再行施工。

曾資程說，光埔二期重劃範圍內的計畫道路(水利路46巷)，原本設計為8米道路，但現在施工出來人行道竟達4米，原本應要有的雙向車道變成只剩3米，只能單向通車，造成會車都有困難。都市計畫完成後要使用50年、100年，絕不能讓在地鄉親使用這樣不安全又不便捷的道路。且計畫道路完成後，是通往台鐵內灣支線新莊車站及公道五的重要聯絡道，未來將會成為68快速道路、經國橋通往公道五的重要替代道路，籲市府進行變更設計，提供合理的道路空間給居民。

新竹市光埔二期市地重劃問題多，除8米計畫道路竟有4米寬人行道，就連台鐵人行陸橋也被坡崁阻擋，行人走完人行陸橋得跨欄通行，相當不便及危險。(記者洪美秀攝)

新竹市光埔二期市地重劃問題多，除8米計畫道路竟有4米寬人行道，就連人行道也沒有無障礙坡度，根本不是友善人行道。(記者洪美秀攝)

