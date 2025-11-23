光天化日下帶走315師生！奈及利亞槍手擄掠3小時橫行無阻 受害人數增

編譯張渝萍／綜合報導

奈及利亞上周五（21日）爆出槍手綁架大批學生，先前通報約227人遭綁，然而經後續查核後發現，實際遭綁人數更多，有303名學生與12名教師，將近半個學校的學生都被擄走。讓人再度憶起，2014年激進組織「博科聖地」擄走將近300名女學生的悲劇。目前尚未有組織承認犯案。

槍手襲擊奈及利亞西部尼日州的聖瑪麗男女合校，並綁走315名師生，且在掠奪的3小時內暢行無阻。（圖／翻攝自X平台 @News4SA）

半個學校的學生都被擄走

法新社報導指，基督教團體22日表示，槍手在奈及利亞發動大規模綁架行動，綁走逾300名學生和教師，成為該國史上最大規模的綁架事件之一，引發這個非洲人口最多國家的安全恐慌。

21日清晨，槍手襲擊奈及利亞西部尼日州（Niger）的聖瑪麗男女合校，並綁走逾300人。這起事件發生在槍手17日闖入鄰近的凱比州（Kebbi）一所中學、綁架 25 名女孩之後。

奈及利亞基督教協會（CAN）先前通報227人遭綁，但經查核後，得出的最新數字為303名學生與12名教師被綁架。

遭綁架的聖瑪麗學校學生不分男女，年齡介於8到18歲之間，數量接近該校 629 名學生總數的一半。奈及利亞政府尚未對被綁學生與教師的確切人數作出評論。

不少學校停課、寄宿中學關閉

尼日州州長巴戈（Mohammed Umar Bago）22日表示，情報部門與警方正在「清點人數」。報導指，巴戈已下令關閉部分學校，並進一步宣布全州所有學校停課，以集中力量營救學生與教師。附近的州也同樣關閉所有學校作為預防措施；此外，國家教育部已下令關閉全國47所寄宿中學。

總統提努布（Bola Tinubu）為處理此次危機，已取消國際外交行程，包括前往約翰尼斯堡參加G20峰會。

這兩起學生綁架事件，以及一起在西部教堂的攻擊，造成2死、數十人遭綁架的事件，都發生在美國總統川普威脅要以軍事行動介入奈及利亞後。先前川普指控奈國境內發生「激進伊斯蘭分子殺害基督徒」的情況。

五角大廈在表示，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）21日與奈及利亞國安顧問里巴杜（Nuhu Ribadu）會談時，呼籲奈國政府「立即且持續地採取行動，制止針對基督徒的暴力行為」。

「博科聖地」2014年綁300女學生陰影未散

奈及利亞至今仍深受十多年前類似的綁架事件所創傷。極端組織博科聖地（Boko Haram）2014年在東北的博爾諾州奇博克（Chibok）綁走將近300名女孩，其中部分仍下落不明。

在奈及利亞基督教協會分享的一段影片中，一名神情痛苦、身分未公開的聖瑪麗教職員描述，她聽到摩托車與汽車聲後，「校區不同大門傳來猛烈的砰砰聲」。

該名教職員稱當時自己正焦急地尋找鑰匙，準備前往哭聲最大的區域，「孩子們在哭」。她稱自己還聽到一名保全在呻吟，過了一段時間後，她聽到綁匪駕車離去。

攻擊者「毫無阻礙行動三小時」

當地天主教教區表示，「攻擊者以具侵略性方式、毫無阻礙地行動了近三個小時，穿梭於各宿舍之間」。

同時，在約600公里外的阿布加（Abuja）郊區，一名40歲的護理師沙伊布（Stella Shaibu）因應寄宿學校停課令，22日從布瓦里（Bwari）的一所學校接走女兒。

她不可置信表示：「怎麼可能一次帶走300個學生？」她認為政府根本沒有做任何事情來遏止治安惡化，「如果美國政府有什麼辦法可以改善這個狀況，我完全支持。」

目前尚無任何團體聲稱這些最新攻擊事件，但以勒贖為目的的幫派常以治安薄弱的農村學校為目標。

這些幫派在橫跨多個西部州份的大片森林中架設營地。儘管他們沒有政治或宗教意識形態、主要動機就是金錢，但他們與東北部聖戰分子合作越來越密切，已讓政府與安全分析人士感到憂心。

