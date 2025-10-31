光天化日搬走保險箱！高雄阿嬤痛失240萬 孫怒：整條街沒監視器

高雄全市設有2萬2899支監視器，其中7成使用逾8年、極需汰換。施書瑜攝



高雄市小港區昨（10/30）發生離譜竊案，79歲老婦外出5小時，返家驚見保險箱被整個搬走，內有現金16萬元、200萬定存單與金鍊，損失約240萬元。孫子氣得上網PO文痛批「台灣治安差、整條街沒監視器」，引發熱議，有網友懷疑為熟人所為，也有人質疑為何未自裝監視器或存放銀行。

這起離譜竊案發生於小港鳳西街，警方調查表示，屋主79歲王陳姓老婦下午外出約5小時，並於晚間返家，確發現放在窗邊的保險箱消失不見，裡面放有金鍊、現金共約16萬餘元，以及郵局定存單200萬元。

王陳婦女兒表示，家中鑰匙放在外面、門上雖上鎖，但遭竊後，警方說沒有監視畫面可供追查；事後，王陳婦的孫子在Threads上怒批：「奶奶從年輕到老被偷十幾次，從沒抓到人」，更指整條街沒公共監視器，讓竊賊有機可乘，質疑台灣治安差。貼文掀起網友激辯，有人認為是「熟人犯案」，也有網友回酸「被偷十次還不裝監視器？」。

警方表示，昨晚8時20分接獲報案，鑑識人員已採集跡證送驗，並調閱公家及商家監視器擴大追查，初步以加重竊盜罪嫌偵辦。被竊的200萬元定存單已緊急掛失，警方正全力追緝竊賊。

