光天化日搶劫? 詐團車手黑吃黑 面交87萬贓款起內鬨

南部中心／劉尹淳、呂彥頡 高雄市報導

高雄有民眾，大白天在公園遭人搶走手機，警方獲報，原以為只是手機遭竊案，進一步追查，案情大逆轉。原來遭搶手機的男子，是詐團成員，當天拿到面交的87萬多元現金後，同團兩名共犯，疑似為了搶奪贓款，和男子發生爭執，慌亂下只得手手機，就開車逃逸。警方成立專案小組，18個小時後，在仁武區一處民宅，逮捕兩名共犯。





面交87萬贓款鬧內鬨！ 詐團車手黑吃黑翻船 3嫌落網送辦

當時市議員參選人林哲弘站在路口拜票，詐騙集團成員吳男，後方跟著兩名共犯，三人一前一後，疑似正要去取詐騙贓款。（圖／翻攝畫面）

號誌轉綠燈，白色轎車催油門，快速逃離，因為不久前，車上的人，搶了別人的手機後落跑，當時站在路口拜票的市議員參選人，正是幫被害人報案的人。民進黨高雄市議員參選人林哲弘表示，因為我們站路口，大家會跟你打招呼啊，他過來跟我打招呼的時候，他手上好像還有拿一包，應該是手提一個綠色的購物袋，後來第二段他來跟我們求助的時候，就已經沒有那個袋子了。





警方成立專案小組，循線追查，一天之內，在仁武區一處民宅，逮捕到兩名共犯。（圖／翻攝畫面）





高雄的凹子底森林公園發生搶案，對方搶走了一台手機之後就開車逃逸，過程中還差點撞到其他車輛，民眾直呼大白天搶劫實在誇張。目擊民眾表示，十字路口那裡有警車，這裡也有，都是警車。警方接獲報案，起初以為只是手機遭竊案，進一步調查才發現，案情不單純。原來遭搶手機的55歲吳男，是詐團車手，當天和民眾約在公園面交現金87萬多元，結束時卻和同團兩名共犯，發生爭執，兩人搶了吳男的手機後，開車逃逸，疑似是詐團成員為了贓款起內鬨，才會引爆衝突。附近居民表示，聽說附近的大樓很多詐騙集團，都開名車的。民眾表示，肢體衝突或者是有不安全的環境，就會擔心小朋友會害怕，然後也會擔心波及到我們自己。

由於發生地點在公園，裡面還有遊樂器材，不少民眾會帶著孩子來運動，搶案造成恐慌，警方也成立專案小組，循線追查，一天之內，就在仁武區一處民宅，逮捕到兩名共犯。鼓山分局龍華派出所所長洪子棠表示，案發後18小時內，在仁武區某民宅內將另2名犯嫌拘提到案，針對該詐騙集團所涉相關案件正積極釐清中，全案依詐欺、妨害自由、組織犯罪條例等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。詐騙集團成員走歪路又黑吃黑，最終逃不了落網的命運，贓款也被警方全數查扣，嫌犯們一分錢都沒拿到。





原文出處：面交87萬贓款鬧內鬨！ 詐團車手黑吃黑翻船 3嫌落網送辦

