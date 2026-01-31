光天化日搶4億日圓！中國駐日使館再示警：勿赴日

東京上野發生鉅額現金搶案，涉案金額逾4億日圓。（示意圖／Pexels）





東京街頭近日接連發生涉及鉅額現金的搶劫與襲擊事件，引發國際關注。東京都台東區上野一帶29日晚間發生搶案，一名中國籍男子遭歹徒噴灑疑似催淚噴霧後，搶走裝有約4億2000萬日圓現金的行李箱。嫌犯目前仍在逃，日本警方已成立專案小組追查。

東京上野、羽田接連遭襲擊

根據《朝日新聞聯播網》（ANN）報導，受害人與同伴在JR御徒町站附近，將裝有大量現金的行李箱搬上車輛，突遭3名男子攻擊並搶走行李箱後駕車逃逸。警方研判，嫌犯行動迅速、手法熟練，疑似事前已掌握現金動向。

約2個半小時後，東京都大田區羽田機場第3航廈停車場也發生類似事件。一名男子同樣遭人噴灑疑似催淚噴霧，當時車內載有約1億9000萬日圓現金，所幸並未被搶走。警方指出，兩起案件受害人皆涉及貴金屬交易與海外換匯，不排除為同一集團或幕後指使者所為。

中方再度發布警示

對此，中國駐日大使館官方證實，確有中國公民在東京上野一帶遭襲並被搶，且嫌犯目前仍在逃。館方再次呼籲中國公民「避免或暫緩前往日本」，提醒務必密切留意當地治安情況、加強自我保護意識，同時已向日本方面提出交涉，要求儘速破案，切實保障在日中國公民的人身與財產安全。

中國日前因日本首相高市早苗公開表態「台灣有事可能構成日本存亡危機」而表達不滿，隨即呼籲民眾避免前往日本旅遊。事實上，中國外交部早在26日再度發布提醒，指稱日本近期治安狀況堪憂，部分地區又接連發生地震，因此呼籲中國公民於春節期間「避免前往日本」。

