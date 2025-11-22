光天化日隨機攻擊！三重男鐵棍毆夫妻頭部 警逮人機車置物箱發現毒品

即時中心／林韋慈報導昨（21）日下午3點左右，台北市青島西路一處正在施工的建築工地，突然有一根鋁板條從天而降，砸到斑馬線上，所幸當時沒有砸傷人。工地人員見狀，趕緊跑下樓，撿起鋁條，放回工地。這時路過騎士紛紛抬頭往上看，就怕再有東西砸下，整個驚險畫面也跟著曝光。

民視 ・ 9 小時前