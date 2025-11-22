光天化日隨機攻擊！三重男鐵棍毆夫妻頭部 警逮人機車置物箱發現毒品
今（22）天上午新北市三重傳出隨機攻擊事件，有男子疑似情緒不穩，持鐵棍攻擊一對60多歲夫妻檔的頭部，導致受傷。男子攻擊完後就騎乘機車逃逸，警方獲報很快就將嫌犯逮捕，更在他機車置物箱發現毒品安非他命，以及使用過的吸管兩支，當場依現行犯將他逮捕，並依法聲請羈押。
※犯罪行為，請勿模仿
※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品
責任編輯／網路中心
更多台視新聞網報導
陌生男突襲母女！ 媽媽攜7歲女急躲超市報案
板橋隨機攻擊！ 陌生女狂毆高中生頭部
高雄驚傳隨機攻擊！男持花瓶逞凶 4人送醫
其他人也在看
台南烏樹林廢棄物場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質
（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場昨晚8時許大火，消防局灌救約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。中央社 ・ 9 小時前
最新／北市青島西路工地鋁條砸落斑馬線 幸無人傷
即時中心／林韋慈報導昨（21）日下午3點左右，台北市青島西路一處正在施工的建築工地，突然有一根鋁板條從天而降，砸到斑馬線上，所幸當時沒有砸傷人。工地人員見狀，趕緊跑下樓，撿起鋁條，放回工地。這時路過騎士紛紛抬頭往上看，就怕再有東西砸下，整個驚險畫面也跟著曝光。民視 ・ 9 小時前
20歲海巡士兵疑欲超車遭撞滑車底重傷 搶救20天亡
20歲海巡士兵疑欲超車遭撞滑車底重傷 搶救20天亡EBC東森新聞 ・ 9 小時前
成大自製科研火箭旭海升空 射高761公尺獲完整飛行數據
國立成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」聯手學生社團「太空推進研究社」（ISP），今（22）日清晨6時30分在屏東旭海科研火箭發射場，成功發射首枚自製科研火箭「AfterLight 1」！火箭推進6秒、總飛行時間60秒，最高射程高達761公尺，雖因風速影響調整仰角，回收系統未完全啟動，但航電系統完整記自由時報 ・ 11 小時前
2025美濃白玉蘿蔔還有好豆季登場 (圖)
「2025美濃白玉蘿蔔還有好豆季」22日登場，活動主題為「時間的芳味」，美濃農會邀請民眾一同透過五感體驗。中央社 ・ 9 小時前
騎單車違規被攔狂罵警6次「狗男女」 他辯罵市場黑狗下場曝
台中詹姓男子在人行道騎乘腳踏車遭警方攔查，原本只是小違規，卻因情緒失控連續飆罵警察「狗男女」，最後被當場壓制逮捕，案件審理時詹男辯稱不是在罵警察，而是在描述「市場附近有很多黑狗」，但法官根本不採信此說法，仍依公然侮辱罪判處拘役11日，得易科罰金，可上訴。自由時報 ・ 9 小時前
我是誰我在哪? 男子喝太醉車開警所旁"自投羅網"
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導真的是自投羅網，高雄一名65歲男子，22日凌晨酒駕上路，竟然把車開到左營派出所附近，但他疑似喝太醉，精神不濟，把車停在路旁，由於怠速時間太久，民眾覺得奇怪報案，警方很快到場，男子酒測值超標，直接被上銬，帶進派出所。民視 ・ 9 小時前
機車騎不穩被攔查 女毒品通緝犯被新制快篩抓出毒駕
35歲吳姓女子昨（21）日在新北市中和區騎乘機車時，因騎乘不穩、神情恍惚且語無倫次，遭中和分局員警鎖定攔查。經查，吳女竟是新北地院發布的毒品通緝犯，且經毒品唾液快篩呈陽性反應。吳女除將面臨通緝歸案，還將成為毒駕新制重罰對象，全案已移送新北地檢署偵辦，並將持續追查毒品來源。自由時報 ・ 9 小時前
川普才指控「基督徒種族滅絕」揚言出兵 奈及利亞再傳逾200名學童遭擄
非洲人口最多國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，週五（11/21）遭持槍歹徒闖入，擄走215名學童與12位教師。這是該國一週內第二起大規模綁架事件。太報 ・ 9 小時前
最新 / 三重無差別攻擊！毒蟲持鐵棍打傷夫妻「15分鐘就逮」
即時中心／林韋慈報導新北市三重區今（22）日上午9時左右發生隨機攻擊事件，一名男子持鐵棍無差別攻擊路邊民眾，造成兩人受傷。其中一對夫妻的頭部與手部有撕裂傷，目前仍在醫院治療。警方接獲通報後趕抵現場，男子當場遭壓制逮捕，訊後已移送新北地檢署並聲請羈押。民視 ・ 10 小時前
男持鐵棍隨機攻擊 夫妻頭部受傷...犯案動機待釐清
男持鐵棍隨機攻擊 夫妻頭部受傷...犯案動機待釐清EBC東森新聞 ・ 8 小時前
影/蘆洲男半夜隨機行搶路人 犯案7hrs後遭逮
新北市今（21）日凌晨發生一起隨機搶奪案，一名男子在蘆洲隨機搶奪路人財物後騎乘機車逃逸，警方獲報後發動攔截圍捕，循線於案發7小時後將嫌犯查獲到案依法送辦。中天新聞網 ・ 1 天前
影/猛烈相撞！宜蘭計程車卡水溝、小客車墜田 驚悚畫面曝光
宜蘭縣冬山鄉昨（21）日發下午3時許發生一起車禍事故，一輛計程車與小客車在路口相撞，導致計程車卡在水溝，小客車則墜入水田中，兩名駕駛及所附載乘客共四人皆受傷送醫，事故瞬間全被監視器拍下。中天新聞網 ・ 9 小時前
「5291」我愛JOY 千人伴身心障礙家庭齊健走
（生活中心／綜合報導）由台北靈糧堂潘秀霞牧師創辦的喜樂家族社會福利基金會，上午在台北市立木栅動物園舉辦「529 […]引新聞 ・ 9 小時前
4男KTV深夜聚賭遭警臨檢…生日驚喜變驚嚇！
社會中心／翁莉婷報導新北市淡水區一間連鎖KTV昨（21）日晚間發生荒唐插曲，本是12名男女替友人慶生的溫馨聚會，卻因4名男子在包廂內玩起俗稱「推筒子」的賭博麻將被警方當場查獲，原本的生日驚喜瞬間變驚嚇，一行人最後「打包蛋糕進警局」慶生。民視 ・ 9 小時前
急煞追撞「滑車底遭輾 海巡署士兵搶救20天死
地方中心／趙永博 花蓮報導花蓮發生一起死亡車禍！一名20歲的海巡署的士兵，日前騎機車行經花蓮吉安鄉自立路二段時，疑似煞車不及，連人帶車急速滑進左轉的車輛底下，地面還磨出一道火光，騎士還被車子輾過，傷勢嚴重，全身多處擦挫傷、骨盆骨折、腦出血，原本一度生命跡象穩定，但最後仍宣告不治。民視 ・ 9 小時前
黃國昌民調重挫 洪健益酸：睜眼說瞎話破功
匯流新聞網21日公布「2026新北市長選情評估」最新民調。短新聞SHOTNEWS ・ 9 小時前
影/三重爆隨機攻擊！男持鐵棍打傷夫妻 警逮人起獲毒品
新北市三重區22日上午發生隨機攻擊事件，一名45歲顏姓男子疑似情緒不穩定，持鐵棍攻擊路上行人，造成一對夫妻頭部受傷送醫。警方獲報趕抵現場當場逮捕顏男，並在其機車行李箱內查獲安非他命，全案依傷害罪及毒品危害防治條例移送偵辦。中天新聞網 ・ 10 小時前
台綜「坐女藝人大腿」挨轟30年沒進步 主播曝：觀眾是主因
由胡瓜主持的《綜藝大集合》最近播到在雲林錄製的集數時，因被要求坐上女藝人籃籃（籃靖玟）大腿壓破氣球，胡瓜遭指疑觸碰到籃籃胸部引來軒然大波，製作單位致歉後仍無法平息網友罵聲，有人批台灣電視綜藝節目30年沒進步，主播宋燕旻則曬出收視率調查表，無奈指目前的節目內容仍是收視率取向，而上周日《綜藝大集合》仍奪冠，就可見市場走向。中時新聞網 ・ 1 天前
新北毒蟲街頭揮鐵棍隨機砸人 三重6旬夫妻散步遭狠擊頭部重創
新北市三重區一對六旬夫妻今（22日）上午散步途中，突然遭陌生男子手持鐵棍追打，雙雙頭部受傷倒地。警方即刻出動，在附近巷內逮捕45歲顏姓男子，並在其機車查出疑似安非他命，懷疑他吸毒後精神失常才動手，全案已依傷害及毒品罪偵辦。鏡報 ・ 7 小時前