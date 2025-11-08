光寶創辦人宋恭源伉儷捐股設立恩慈愛鄉獎學金 扶助嘉義新港子弟
CY-251108-86217-W-08-013
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕光寶科技集團創辦人宋恭源與夫人阮豊瑛心繫故鄉新港的教育，慨捐個人持有光寶科技股票15萬股(市值約新台幣2600萬元)委由新港文教基金會設立「恩慈愛鄉獎學金」，以「拔尖扶弱、教育均等」為理念，每年提供就讀嘉義高中、嘉義女中及嘉義高工符合資格新港兒女每人3萬元獎學金。8日在新港文教基金會舉辦首屆獎學金頒獎典禮，宋恭源、阮豊瑛伉儷及散居各地的阮氏家屬出席，嘉義縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍也共同見證善循環力量打造嘉義教育令人感動的時刻。
阮豊瑛是新港女兒，雲門舞集創辦人林懷民要叫她姑姑，擔任教職時認識宋恭源相戀，結婚後辭去教職。但60多年來，仍與當年教過的學生保持連絡，也不斷的回饋故鄉。這次在夫婿宋恭源鼎力支持下成立「恩慈愛鄉獎學金」，雖然阮家人已經沒有人定居在新港，但在獎學金成立大會上，阮家5代從海內外齊聚新港文教基金會，見證這歷史時刻。
宋恭源表示，教育能改變人的命運，也能塑造社會的進步，自己深知教育的力量與機會的重要性，希望透過獎學金，讓更多嘉義孩子有機會發揮所長。
宋恭源強調，教育的條件會改變一個人，教育真的非常重要，如果我們再更加努力，台灣就能在更多國際舞台上被世界看見。
翁章梁也說，台灣之所以有現在的樣貌，就是從教育做起，希望靠著善循環的力量，讓教育環境更好，讓孩子更順利的成長，進而繼續回饋社會。##
更多自由時報報導
黃仁勳現身台積電運動會 張忠謀臨時缺席
63歲退休警為追夢淪「時薪200元兼職工」 不後悔原因曝
台灣大買家出手！成「這國」第2大出口國 白蝦也不跟宏都拉斯買了
不想靠台積電？黃仁勳1句話狠戳馬斯克「夢想」 超殘酷現實曝光
其他人也在看
校園美感環境再造績優學校 融合文化自然與創意
教育部為協助學校營造兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體視覺...TCnews慈善新聞網 ・ 13 小時前
光寶科技創辦人設「恩慈愛鄉獎學金」捐贈2600萬元嘉惠學子
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】「恩慈愛鄉獎學金」頒獎典禮今8日在新港文教基金會舉行，光寶科技集團創辦人宋恭源、台灣好報 ・ 12 小時前
陽明交大校友辦熱音趴 跨半世紀樂團接力搖滾
（中央社記者陳至中台北8日電）陽明交大校友發起「跨世代熱音演唱會」，今天由11組老中青樂團在台北輪番登台搖滾，譜出一場難得的世代對話音樂節，讓音樂成為跨越年齡的語言，資深音樂人余光也到場相挺。中央社 ・ 11 小時前
振聲高中60週年校慶 桃園市長肯定辦學成果卓著
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（8）日上午前往桃園區，出席「振聲高中60週年校慶」。張善互傳媒 ・ 9 小時前
文大返校節逾千校友響應 林郁婷謝母校栽培掀高潮
（中央社記者陳至中台北8日電）中國文化大學今天舉辦「2025華岡校友返校節」，今年2月獲得傑出校友頭銜的奧運拳擊金牌得主林郁婷，與超過1000名校友一同慶賀，致詞時感謝母校栽培，為活動掀起高潮。中央社 ・ 9 小時前
2025好友港節市集 華山文創園區登場
（中央社記者李雅雯台北8日電）台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會（陸委會）今天在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」，由在台港澳人士擺攤，帶來港澳美食與文創小物，市集活動明天尚有一天。中央社 ・ 7 小時前
虎科大攜手台達電培育產業新秀 砸千萬打造智慧機電實驗室
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】國立虎尾科技大學與台達機電事業群共同推動智慧製造與技職教育發展，攜 […]觀傳媒 ・ 9 小時前
李遠訪視宜蘭百大基地 看見世代對土地熱愛
（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）宜蘭利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村等5處場域為文化部「百大基地」，文化部長李遠今天訪視時表示，這群中壯世代返鄉工作，認同土地，而且都堅持了10年以上，讓他很感動。中央社 ・ 8 小時前
柏林看見台灣特展 紅點副總裁：是台灣設計忠實粉絲
（中央社記者林尚縈柏林8日專電）柏林「看見台灣，設計之光」特展展出歷年台灣學生在德國紅點設計獲獎作品。紅點副總裁喬瓦賽克在開幕式表示，他是台灣作品的忠實粉絲，認為台灣學生作品獨特之處，在融合文化傳承與創新，具人文厚度。中央社 ・ 9 小時前
豬隻禁宰令解除 農業部：價格平穩、交易熱絡
（中央社記者吳欣紜台北8日電）豬隻禁運禁宰令解除，今天為肉品市場交易第2天，農業部表示，毛豬交易價格為新台幣97元至117元間，拍賣價格平穩、市場交易熱絡；而各項監測工作至下午5時止，均為陰性。中央社 ・ 7 小時前
秋鬥遊行30日登場 訴求反高關稅霸凌
（中央社記者吳欣紜台北8日電）一年一度秋鬥遊行將於30日登場，主辦單位今天表示，今年訴求包含反高關稅霸凌、反空污等，台灣為出口導向國家，高關稅造成經濟衝擊，政府不應態度曖昧，應具體說明影響及方案。中央社 ・ 12 小時前
國二生遭班導掐肩害瘀青！ 家長怒控被針對
高雄一名國二生家長指控，孩子遭班導師針對體罰，僅因朝會與同學交談，肩膀就被捏到瘀青，甚至因擔任幹部常被挑剔，欲請辭卻被要求依「校規」記小過，但校長澄清根本無此規定。家長質疑導師報復，因先前曾質問老師未經通知留學生打掃，導致孩子遲到補習班。儘管其他學生讚老師「很好、很認真」，教育局仍將督導調查，若違規將依法究辦，體罰絕不容忍！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
台7線90.7K落石砸車 工務段長： 若施工路段將賠償
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭台7線90.7公里處發生落石意外，有輛車停在當地一處廟宇時，被掉下來的石頭砸到。車窗當場被砸破，所幸人只有受到驚嚇、都沒有受傷。至於賠償方面，工務段段長表示目前還在了解是否是施工路段，如果是一定會賠償損失，也呼籲民眾大雨過後行走山路要特別小心。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前
福德國小師生國際書展取經 從閱讀及飲食探索永續生活
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】佛光山長年自2013年起舉辦國際書展暨蔬食博覽會，關懷偏鄉並持續推動人文教互傳媒 ・ 7 小時前
彰化企協創會四十週年藝文聯展 彰化市婦女學苑熱烈登場
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由彰化縣企業經營研究協會舉辦的「金馬迎春-彰化企協創會四十週年藝文聯展」，互傳媒 ・ 13 小時前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 13 小時前
失勢？俄羅斯外長缺席高層會議引揣測 克里姆林宮發聲
俄羅斯總統普廷5日與聯邦安全會議成員開會時，提到可能恢復進行核武測試。令外界感到意外的是，外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）並未出席，引發這位被視為普廷親信的外長可能已經失勢的揣測。克里姆林宮7日出面，試圖平息媒體對外交政策高層可能改組的議論。自由時報 ・ 21 小時前
基隆暖暖邊坡坍塌清160噸土方 持續封路至鳳凰颱風後
基隆市暖暖區興隆街7日下午發生道路邊坡土石坍塌意外，雖然工務處已於7日晚間10時左右，將路上的土石清理完成，但因為邊坡上有浮石及可能繼續坍塌的大石塊，初步估計將會持續封路到鳳凰颱風影響結束之後。中時新聞網 ・ 12 小時前
台北市新聞記者俱樂部頒發會員子女獎學金
【民眾新聞葉柏成台北報導】台北市新聞記者俱樂部一一三學年度會員子女獎學金頒獎典禮，今〈8〉日在台大校友會館舉行 […]民眾日報 ・ 11 小時前
颱風鳳凰逼近 花蓮災區初步警戒範圍逾2700個門牌
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）颱風鳳凰預計下週影響台灣，花蓮堰塞湖災區提高警覺，花蓮縣府依目前林保署劃設警戒範圍，套出2720個門牌，正在清查戶籍資料。水利署預布抽水機、挖土機、消波塊及太空包。中央社 ・ 12 小時前