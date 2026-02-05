光寶科以每股54元公開收購宇智網通100%股權 宇智完成審議

光寶科技（2301）公開收購宇智網通（6470）計畫，於昨（4）日獲宇智網通審議委員會審議通過。審議委員會表示，收購條件與資金來源具公平性與合理性。光寶科將以每股54元收購至3月12日止，相關應賣問題可洽受委任機構元大證券。

審議委員會表示，光寶科所提出之公開收購條件及資金來源，經評估具公平性及合理性。除宇智網通董事長暨總經理袁允中因簽署應賣承諾書，承諾應賣其全數股權，具自身利害關係，基於利益衝突迴避，未參與董事會討論及表決；其餘全體出席董事均同意本次公開收購，惟仍籲請股東詳閱公開收購說明書中所述參與應賣與未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。

光寶科將持續收購宇智網通100%股權至3月12日止，每股收購價格為54元。欲參與應賣之股東如有任何問題，請洽公開收購受委任機構元大證券應賣諮詢專線：(02)2586-5859或查詢元大證券網址：http://www.yuanta.com.tw。