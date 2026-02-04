光寶科公開收購案 獲宇智審議委員會通過

（中央社記者曾仁凱台北4日電）光寶科今年1月宣布擬以每股現金新台幣54元，公開收購宇智網通，收購案今天已獲宇智網通審議委員會審議通過。

宇智網通審議委員會表示，光寶科所提出的公開收購條件及資金來源，經評估具公平性及合理性。除宇智網通董事長暨總經理袁允中因簽署應賣承諾書，承諾應賣其全數股權，具自身利害關係，基於利益衝突迴避，未參與董事會討論及表決，其餘全體出席董事均同意此次公開收購。

光寶科表示，將持續收購宇智網通100%股權至3月12日止，每股收購價格為54元，欲參與應賣的股東如有任何問題，可洽公開收購受委任機構元大證券。

廣告 廣告

宇智近期股價狹幅震盪，今天收在平盤53.5元。

光寶科總經理邱森彬日前表示，隨著資料中心持續擴展，不斷推升邊緣運算和AI應用需求，行動網路流量同步迅速成長。此趨勢下，固定無線接入（FWA）與Al優化的無線接取網路為重要關鍵技術，不僅提供高速、高品質連接，同時有效管理流量成長，確保大規模部署下維持可靠、低延遲的端到端連接能力。

邱森彬指出，光寶科本來就有網通產品，透過與宇智合作，有助產品互補與技術銜接；藉由宇智的FWA產品、技術、人才，光寶科將提供更完整的5G+連接產品組合，涵蓋路由器、交換機、小型基站及FWA。（編輯：楊蘭軒）1150204