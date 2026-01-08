光寶科去年營收1661億年增21% 重返正成長軌道
（中央社記者曾仁凱台北8日電）光寶科今天公布2025年營收新台幣1661億元，較2024年成長21%，創下近3年營收新高。
光寶科從2020年啟動轉型計畫，採取精實聚焦策略，汰弱留強，造成營收下滑；隨著轉型整頓告一段落，外加搭上AI科技浪潮，光寶科2025年營收成功回到正成長軌道。
光寶科今天表示，2025年主要營運動能包括AI、雲端運算及高階伺服器、BBU（伺服器備援電池系統），以及網通等電能管理系統。
光寶科去年12月營收149億元，月增5%、年增11%。以各部門表現來看，在AI帶動下，雲端及物聯網部門去年12月營收年增近2成，動能最強，占整體營收比重達46%。
其他方面，資訊及消費性電子部門受惠產品組合優化與應用市場多元化，低軌衛星與高階電源出貨穩定成長，去年12月營收年增近1成，占營收比重40%，另外光電部門營收占比約14%。（編輯：林家嫻）1150108
