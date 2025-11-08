光寶科技創辦人設「恩慈愛鄉獎學金」捐贈2600萬元嘉惠學子
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】「恩慈愛鄉獎學金」頒獎典禮今8日在新港文教基金會舉行，光寶科技集團創辦人宋恭源、阮豊瑛伉儷及家屬親自出席，嘉義縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍及嘉義高中、嘉義女中與嘉義高工師生共同見證充滿教育意義的時刻。
「恩慈愛鄉獎學金」由宋恭源、阮豊瑛伉儷慷慨捐贈2600萬元設立，扶持嘉義3所學校的學生，獎學金秉持「拔尖扶弱、教育均等」精神，鼓勵家境清寒但努力向學的孩子，並獎勵表現優異具潛力的學生，透過穩定資助讓孩子在求學路上無後顧之憂，得以專心讀書，培養兼具專業與社會關懷的國家棟樑。
宋恭源表示，教育能改變人的命運，也能塑造社會的進步，自己深知教育的力量與機會的重要性，希望透過獎學金，讓更多嘉義孩子有機會發揮所長。
宋恭源強調，教育的條件會改變一個人，教育真的非常重要，如果我們再更加努力，台灣就能在更多國際舞台上被世界看見。
翁章梁說，每個人能力不一樣，在社會競爭過程中取得的資源也不同，擁有更多資源的人若發揮「甘 (kam)』的精神，願意把自己的東西分享給社會，就是難得且值得敬佩的作為，因此企業界常說「取之社會，用之社會」，宋恭源、阮豊瑛伉儷就發揮這項精神。
翁章梁也說，台灣之所以有現在的樣貌，就是從教育做起，因此在縣長任內期間盡可能挹注與媒合資源給社會局，進而幫忙弱勢家庭；另一方面則積極推動教育，所有學生都是下一代，台灣能不能越來越好，就要靠善循環的力量，讓教育環境更好，讓孩子更順利的成長，進而繼續回饋社會。
圖說：「恩慈愛鄉獎學金」頒獎典禮今8日在新港文教基金會舉行，光寶科技集團創辦人宋恭源、阮豊瑛伉儷及家屬親自出席，嘉義縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍及嘉義高中、嘉義女中與嘉義高工師生共同見證充滿教育意義的時刻。（記者吳瑞興翻攝）
