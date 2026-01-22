光寶科溢價19%收購宇智網通！雙雙亮燈攻漲停 宇智爆12萬張排隊搶買

財經中心／余國棟報導

光寶科（2301）昨（21）日於證交所宣布重大訊息，董事會通過以每股現金新台幣54元，公開收購宇智網通股份有限公司 (6470)已發行普通股之股份，預定最低收購數量為 7,538,820 股，約佔宇智網通已發行股份 20%。（圖／光寶科提供）

光寶科（2301）昨（21）日宣布，董事會通過以每股現金新台幣54元，公開收購宇智網通股份有限公司 (6470)已發行普通股之股份，預定最低收購數量為 7,538,820 股（約佔宇智網通已發行股份 20%），以37,694,100股為最高收購數量(約佔宇智網通已發行股份100%)，公開收購期間自 2026年1月23日 起至 2026年3月12日止。消息一出今日光寶科、宇智股價雙雙拉上漲停價位，光寶科溢價19%收購，由於宇智股價距離收購價仍有一段距離，盤中買單高掛逾12萬張，今日成交僅不到千張。

光寶以其核心技術與系統整合能力，持續驅動 AI 運算、電氣化及智慧能源基礎建設的發展。隨著資料中心持續擴展，不斷推升邊緣運算和AI 應用需求，行動網路流量亦同步迅速成長。在此趨勢下，固定無線接入 FWA（Fixed Wireless Access）與 AI優化的無線接取網路(Radio Access Network)為重要的關鍵技術，不僅提供高速、高品質連接，同時有效管理流量成長，確保大規模部署下維持可靠、低延遲的端到端連接能力。

光寶科技董事長宋明峰表示：「透過與宇智網通結盟，整合雙方產品線與資源，我們將持續強化市場競爭力與成長韌性，掌握新世代網路基礎建設所帶動的長期商機，及早布局因應 AI 驅動的網路創新、AI應用和邊緣運算加速發展所帶來的市場機會。」

透過宇智網通FWA 產品、技術、人才，以及其經驗豐富的研發團隊，光寶將進一步提供更完整的5G+連接產品組合，涵蓋路由器(routers)、交換機(switches)、小型基站(AIO)及固定無線接入 (FWA)。宇智網通的產品能力與客戶資源並加速光寶市場拓展，綜效可期。展望未來，宇智網通為光寶在 5G+ 次世代的網路通訊市場提供先行布局的策略優勢，能以更佳的能力和定位掌握 FWA成長、AI 驅動的行動通訊優化（如 AI-RAN）、及邊緣運算等趨勢所帶來的新應用機會。在雙方合作洽談過程中，宇智網通董事長袁允中期許透過本次與光寶科技的結盟，整合彼此的資源和團隊，加速實現產品創新與次世代技術突破。

