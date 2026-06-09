光寶科5月營收173億元年增3成 7年半新高

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）光寶科今天公布5月營收新台幣173.53億元，月增3.94%，年增29.56%，創2018年11月以來的7年半新高。累計光寶科今年前5月營收774.56億元，年增22.52%。

光寶科今天表示，5月營收創高，主因AI與雲端運算高階伺服器電源、高效備援電池系統（BBU）等電能管理系統需求持續強勁。

觀察光寶科5月各事業部門營運表現，雲端及物聯網部門營收占比達56%；其中AI、雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增逾8成。

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另外光寶科5月光電部門營收占比為15%，其中AI伺服器電能管理系統、微型化指示燈應用於AI伺服器與交換器等，相關需求穩定成長。資訊及消費性電子部門5月營收占比29%，也受惠產品組合優化與應用市場多元化，低軌衛星與高階電源需求穩定成長。

光寶科總經理邱森彬在4月底的法說會中表示，第1季是光寶科今年的營運谷底，隨AI產品出貨比例逐季提高，看好公司第2季核心事業營收及獲利皆可望展現強勁的年、季雙增。（編輯：楊蘭軒）1150609