光影巨匠James Turrell巔峰之作，丹麥ARoS美術館2026年呈獻藝術家最大規模光影作品

被譽為「光影巨匠」的美國當代藝術家 James Turrell ，將於 2026 年 6 月在丹麥奧胡斯藝術博物館（ ARoS Aarhus Art Museum ）揭幕其享譽全球的《 Skyspaces 》系列最新力作 《 As Seen Below – The Dome 》。

James Turrell, As Seen Below – The Dome, a Skyspace by James Turrell. Photo: Mads Smidstrup © ARoS, 2025. From James Turrells visit in As Seen Below, June 2025.[/caption]

《As Seen Below – The Dome》這座穹頂裝置高16米、直徑達40米，將成為該系列迄今為止規模最宏大的作品，亦標誌著James Turrell長年探索「光與感知」歷程中的重要里程碑。當觀者踏入這片靜謐的光之場域，體驗將超越單純的視覺觀賞，轉化為一場與天空、時間及自我的深層對話。

James Turrell於1943年生於美國洛杉磯，其創作生涯始終以光與空間為核心媒介。這種對光的迷戀源於其童年深受貴格會（Quaker）家庭背景影響，在那個崇尚靜默與內省的成長環境中，光被賦予了神聖與沉思的意義。

《As Seen Below – The Dome》作為James Turrell在博物館場域內最大型的藝術裝置，旨在邀請觀者在仰望天際的同時，向內在心靈探索。此作的落成，亦標誌著ARoS美術館歷史性擴建願景「The Next Level」的圓滿達成。該藝術項目歷經十餘年籌備，ARoS美術館當初以增添一件由擅長營造獨特場域的大師級藝術家所創作的永久館藏。

James Turrell表示：「在《As Seen Below – The Dome》中，我塑造的是『觀看』這一體驗本身，而非僅僅呈現一幅圖像。建築結構將天空拉近，讓觀者意識到，凝視的行為本身即是作品的一部分。」

這座名為《As Seen Below – The Dome》的宏偉穹頂由藝術家親自命名。觀者將首先穿越一條光線充盈的地下走廊，隨後步入巨大的穹頂大廳。在此，藝術家精心調校的光線將空間渲染出斑斕色彩，使頭頂通向天空的「光之眼」既顯得浩瀚無邊，又彷彿觸手可及。

圓頂內部設有環狀座椅，旨在引導觀者放慢腳步，與親友共享靜謐時光，細察色彩與光線如何潛移默化地影響感官知覺。

作品的體驗在日出與日落時分尤為深刻。當定時燈光秀上演，藝術體驗便與大自然的節奏緊密相連。隨著穹頂色彩流轉，空間仿佛有了生命，引領觀者進入一場深層的冥想之旅。

James Turrell, As Seen Below – The Dome, a Skyspace by James Turrell. Visualisation, Schmidt Hammer Lassen.[/caption]

Photos: Mads Smidstrup © ARoS; Schmidt Hammer Lassen

