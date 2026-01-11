《光影拾韻》綻放光芒 廖涵茵油畫展大墩文化中心揭幕

【民眾網諸葛志一臺中報導】藝術家廖涵茵在台中市大墩文化中心舉辦油畫創作個展《光影拾韻》，在眾多藝文界朋友齊聚見證下，11日下午舉行開幕式。此次展覽共展出40件作品，題材涵蓋風景、靜物、花卉與動物等多元面向，以獨特的色彩運用與細膩筆觸，描繪光影交錯間的情緒張力，引領觀者走入一段關於凝視、記憶與感知的心靈旅程。

廖涵茵自小喜歡畫畫，在事業有成時，毅然放下工作，開始習畫。她跟隨水墨大師葛憲能習畫，卓然有成；為擴展繪畫素養及視野，又先後跟隨陳華老師、方鎮洋老師學習。從水墨畫到油畫，融會貫通，得到許多的啟發與進展。作品入選法國藝術沙龍，登上國際舞台，深受肯定。

廣告 廣告

《圖說》藝術家廖涵茵（左）舉辦多次個展，作品入選法國藝術沙龍，登上國際舞台。

廖涵茵指出，《光影拾韻》聚焦於生活中常被忽略的光與影，以及看似平凡卻極為動人的瞬間，希望以畫筆留下生命中燦爛而真實的記憶。她創作最大特色在於藉由油彩層層堆疊，構築出細膩而富有情感的視覺語言，讓畫面不僅呈現景象，更蘊含內在情緒與生命溫度。

廖涵茵曾舉辦多次個展，並赴中國大陸參與兩岸藝術家交流活動。本次於大墩文化中心展出，是繼2022年在葫蘆墩文化中心個展之後，再度推出的重要創作成果，展現她近年在油畫創作上的新嘗試與藝術願景。

廖涵茵認為，藝術能觸動人心，在於即使跨越文化與語言，一幅真誠的作品依然能引起共鳴。透過這次畫展，與觀眾分享創作當下的內心感動，讓每一幅畫不只是個人心血的結晶，也能與觀者產生心靈對話。

《圖說》多位藝文界人士到場祝賀，並分享廖涵茵創作歷程中的喜悅。

廖涵茵表示，藝術創作是一條長久堅持的道路，除了自身努力，更需要外界的鼓勵與支持。她期待喜愛藝術的朋友能一同見證、分享創作歷程中的喜悅，讓光影交錯之間的溫柔韻律，被更多人拾起、珍藏。

參與開幕儀式的臺中市政府文化局副局長曾能汀、文化部前政務次長林金田、前台灣省政府副秘書長簡俊淦、前台灣省政府顧問吳崑茂

、前國立臺中圖書館館長蘇忠、水墨大師葛憲能、臺灣國際藝術協會榮譽理事長方鎮洋等藝文界人士，都肯定《光影拾韻》畫展，不僅展現廖涵茵近年創作的成熟與內斂，也讓觀者在色彩與構圖之間，體會那份來自心靈的澄明。