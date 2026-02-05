光影書寫鹽水時光 2026台南月津港燈節2月7日浪漫登場 觀旅局辦媒體踩線搶先揭開

▲森岡厚次-天馬獸。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】臺南年度冬季藝術盛事——「2026台南月津港燈節」將於2月7日正式點燈，展期至3月8日止。為提前向外界揭露本屆燈節亮點，臺南市政府觀光旅遊局特別於4日辦理一場媒體踩線活動，邀請全國媒體與創作者搶先走進月津港展區，實地體驗光影藝術與鹽水夜間風景交織而成的感動時刻，為燈節暖身造勢。

▲臺灣藝術家暨策展人夏愛華-稻荷九尾白狐降臨。（圖／記者蘇彩娥攝）

今年邁入第16屆的月津港燈節，以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景」為主題，規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，集結來自臺灣、日本與韓國等地藝術家，共展出60組結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶的精彩作品。透過光影、聲音與互動設計，邀請民眾走進月津港河域，感受一場專屬鹽水、橫跨傳統與未來的夜間光影饗宴。

▲張方禹《浸漬的 ( ) 線－Upside Down v2》。（圖／記者蘇彩娥攝）

觀旅局表示，透過此次媒體踩線行程，讓媒體朋友能在正式開展前近距離欣賞作品細節，並由策展團隊與藝術家親自導覽解說創作理念，從河道、水岸到巷弄空間，完整呈現月津港燈節如何以光為語言，重新詮釋鹽水數百年來的信仰紋理與生活記憶，期盼透過媒體報導，讓更多民眾認識月津港燈節的藝術深度與文化厚度。

▲藝術家王振瑋-《雲瀑》。（圖／記者蘇彩娥攝）

月津港燈節自創辦以來，持續以水岸環境為創作舞台，結合在地歷史、人文信仰與當代藝術，逐步發展為臺灣最具代表性的水岸燈節之一。今年展區規模再升級，整座月津港河道化身為漂浮於時空與想像之間的光藝術場域，藝術家透過光影、水霧、聲音與互動裝置，重新轉譯鹽水的自然景觀與人文故事，讓民眾在夜色中漫步河港，親身體驗無法被螢幕取代的沉浸式視覺震撼。

本屆參展作品橫跨光雕裝置、互動藝術與新媒體創作，多件作品融入動態設計，展現光影流動的生命力。其中，必拍亮點作品〈浮光流雲〉於河面鋪展上百顆發光燈籠，隨水流緩緩漂移，象徵鹽水信仰與文化能量的再次聚合，並透過光線映照水面，傳達傳統與未來交會的意象，成為夜間河道最詩意的風景之一，也在媒體踩線當晚引起高度關注。

今年燈節亦特別迎來多件「傳說神獸」主題作品，為展場增添奇幻色彩。由日本藝術家森岡厚次攜手京都藝術大學學生共同創作的〈天馬獸〉，以奔馳姿態現身水岸光域，象徵守護與希望；而〈稻荷九尾白狐降臨〉則出自臺灣藝術家暨策展人夏愛華之手，結合東亞神話意象與當代光雕語彙，成為今年燈節最受矚目的焦點之一。

除大型藝術燈區外，巷弄燈區持續深入鹽水街區，將老屋、轉角與生活場景轉化為光的舞台，讓藝術自然融入日常生活，拉近居民與遊客的距離。同步登場的「漫月美行動－月之美術館」展覽，今年以「時間的縫隙」為主題，展期至2月16日，展出7件新設作品與11件常設作品，作品隱身於巷弄老屋之中，邀請觀眾在行走與探索之間，感受生活片刻的愉悅與感動。

臺南市政府觀光旅遊局指出，月津港燈節與鹽水蜂炮同為臺南重要的文化觀光活動，為便利民眾規劃賞燈與體驗民俗盛事的行程，特別整合雄獅旅遊、東南旅遊及國光威樂假期等3家旅行社，推出19條活動限定的一至四日遊套裝行程，讓民眾輕鬆安排春節及假期旅遊。

此外，針對喜愛自由行的旅客，觀旅局也攜手富信大飯店、富華大飯店、台南大飯店、台糖長榮酒店（臺南）、榮美金鬱金香酒店、榮興金鬱金香酒店、溫莎堡汽車旅館、柳迎花香會館及雨笠煙簑民宿等9家旅宿業者，推出專屬住宿優惠，民眾只要出示月津港燈節或鹽水蜂炮相關紙本或手機下載DM（詳情請洽各業者），即可享有優惠方案。

觀旅局也建議，賞燈之餘可順遊鹽水周邊景點，包括永成戲院、八角樓、橋南老街、天主堂、修德拜亭、護庇宮、王爺廟及大眾廟等，並品嚐鹽水意麵、豆簽羹、豬頭飯等在地小吃。若時間充裕，亦可延伸行程至後壁雅聞湖濱療癒森林、後壁俗女村、新營天鵝湖、柳營德元埤荷蘭村、白河關子嶺泥漿溫泉區及東山咖啡175公路，建議安排2至3日行程，深度體驗臺南多元且豐富的觀光魅力。

2026台南月津港燈節以光為筆、以水為紙，書寫屬於鹽水的時間年輪，邀請全國民眾在春節與初春時節，一同走進這場融合藝術、文化與想像的光影盛會。