光影流動的侘寂詩篇，台北20坪中古屋，弧形語彙延伸柔潤的靜謐居所

在台北這座繁忙的城市裡，一對屋主選擇在一間20坪的中古屋中，打造屬於兩人的靜謐日常。威楓設計以侘寂風為主軸，從空間結構出發，以弧形語彙、礦物塗料與柔光層次，將不完美的時間痕跡化為生活的溫柔紋理。



原始格局帶有明顯斜角與侷限，設計師透過調整牆體比例與動線，讓整體流線自然延展。天花以拱弧造型向上延伸，柔化了原本低矮的壓迫感，也在光線流動之間，創造如穹頂般的空間韻律。當陽光穿過百葉與拱窗，微光灑落在灰色牆面，投射出細緻的陰影變化，讓空間有了呼吸感。



開放式公領域整合客廳、餐廚與書房機能，中島成為生活的中心樞紐。灰階礦物塗料搭配木質餐桌，色調純淨卻層次豐富。吊燈光暈在拱形天花下柔和散開，映照出空間的靜謐氛圍。玻璃書房以弧形轉角圍塑，取代厚重的實牆，讓視覺能貫穿全室，也讓光線得以自由流動。



多功能書房中設置可掀式收納床，平時作為書房使用，偶爾可轉換為客房，兼具彈性與實用。壁面收納與開放層架錯落配置，為生活細節留出彈性與秩序。整體配色延續侘寂語彙，以自然灰、溫潤木與白瓷質地貫穿全室，沒有過多裝飾，卻在比例與光影中展現無聲的美感。



主臥延續整體基調，透過地坪高度區分臥眠與衛浴區域。洗手台外移至臥室角落，讓晨起與夜歸的動線更順暢。衛浴以灰玻拉門維持通透感，同時兼顧隱私。柔光透過百葉進入，落在床頭的特殊塗料上，隨著時間變化，呈現侘寂風獨有的靜謐與平衡。



這座住宅沒有刻意追求華麗造型，而是在留白與曲線之間，找到了家的節奏。威楓設計以「光」為筆、以「弧」為韻，讓生活在每一次轉角、每一次呼吸之間，都顯得溫柔且深遠。

最讓人著迷的，是那道貫穿全室的弧形天花。它既是視覺重心，也是一種情緒的轉譯——柔化了邊界、模糊了時間，讓光在其中遊走、影隨之起舞。當夜幕降臨，燈光映著牆面微微泛光，整個空間像是靜止的詩篇，平靜卻充滿力量，讓人一回家就能卸下所有喧囂。

