光影流轉藏鋒於內，90坪雙拼宅的人文禪境！實踐雅聚品茗、古董收藏，與自然無界的生活哲學

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 優士盟整合設計有限公司

小編帶你看好宅

在繁華的都市中，存在著一處能與自然共生的靜謐居所，這間被壯闊景致環繞的90坪大坪數豪宅，是設計團隊與屋主二度攜手，共同凝練出的生活藝術，設計師跳脫傳統豪宅的堆砌感，轉而探究「人文禪風」的本質，將時光的深度刻劃在屋主的古董收藏中，讓室內成為承載風景的框景裝置，結合公領域大面開窗及露台的開闊尺度，構築出一場建築、室內與自然景致層層遞進的對話。

屋主夫妻相當好客，喜歡與親友相聚，設計上跳脫單一客廳待客的框架，由室內空間到戶外露台，規劃多個社交區域，滿足多元的待客情境。開放式公領域串聯客廳、泡茶區、餐廳與開放式中島廚房，視野敞亮開闊氣勢非凡，公領域以大比例的深色木紋、格柵與薄岩板交織，奠定了如大地般安定的基調，天花穿插玻璃、金屬材質，堆疊視覺層次，設計師深諳屋主對古董、茶具與水晶收藏的興趣，依據屋主收藏的尺寸與特性，量身訂製展示櫃與精準燈光投射，讓收藏逸品在自然光與景觀背景的烘托下，呈現宛若私人美術館般的藝術展演，客廳後方的品茗區，光線柔和靜謐氛圍，窗外景致四季更迭，是緩慢人心的絕佳角落。開放式廚房與深色系現代餐廳相連，頂級蒸烤設備、小酌吧台及長型餐桌，讓烹飪與聚會自然銜接。



主臥室床頭引入帶金磁磚拼接龍首意象，象徵尊貴與守護，天花延續古銅鍍鈦，形塑沉穩而內斂的奢雅氣質。主浴則以水波紋藍色磚鋪陳，搭配特殊紋理玻璃磚，引光入室又保有隱私，猶如星級飯店般的沐浴體驗。女兒房以粉米色與弧形天花拉高空間感，藝術塗料增添細膩質感，營造優雅柔美的專屬國度。

小編的最愛

景觀露台坐擁高處視野，城市風景一覽無遺，圓山飯店的建築輪廓映入眼簾，塑木地板腳感溫潤，陽光透過採光罩玻璃灑落，微風流轉於日夜之間，成為最自在的社交空間。

優士盟整合設計有限公司／葉登發 Philips Yeh

地址：台北市中正區紹興北街35號2樓之5

電話：0953657108、02-23217999

Email：jessy@p-usm.com

網站：http://www.p-usm.com

