【光影者MZ專欄】把日本當靠山、把東協當備援：台灣最昂貴的戰略錯覺

光影者MZ／斜槓法律人、資本市場與地緣政治觀察者

這幾天我一直在想一個很不舒服的畫面：我們看著出口統計，像看著一張「已經脫險」的報表——美國成了第一大市場，東協快速上升，中國占比下降；於是很多人自然得出結論：路線對了，風險分散了。

但地緣政治最擅長的，就是把「看起來分散」變成「實際上更可被鎖定」。

先把數字擺正：2025 年台灣出口創高，美國成為第一大出口市場（占比約三成），中國加香港仍接近四分之一，東協也顯著成長。這些數字沒錯，但它們更像一種「會計重分類」：出口目的地換了，不代表供應鏈的投入來源換了；占比變了，不代表依存消失了。

一、東協是最容易被誤讀的詞：出口地改寫，不等於依存切斷

東協常被講成「第三條路」，彷彿它是與中國分離、可以自由停靠的獨立港口。問題在於：對很多產業來說，東協更像是一段延長航道——你把組裝、部分產能移出去，出貨地變了；但零組件、中間財、設備、材料與部分關鍵替代品，仍大量繞回中國體系。

越南就是最典型的教材。美國自越南進口暴增的同時，越南製造對中國投入品的依賴呈現高度連動，這種結構也讓美方對「繞道、轉運、規避」特別敏感。

所以，「東協上升」不等於「去中成功」。很多時候只是把中國供應鏈的影子拉長，把路徑繞遠，讓風險變成更複雜、更難自證清白的形狀：一旦查核加嚴、原產地規則收緊，你不是更安全，而是更容易被卡在文件、標準、稽核的縫裡。

而且別忘了制度方向：中國與東協已完成 CAFTA 3.0 談判，合作延伸到數位、綠色、供應鏈連結等新領域，等於把「供應鏈」寫進更深的整合工程。

換句話說，你想把東協當作「獨立備援」，但東協本身正在被更深的中—東協整合牽引。它不是一座中立港，而更像一段延長航道——平常很順，風向一變就會被要求出示更多證明、更多可追溯性、更多可驗證的透明度。

二、日本因素：高市勝選後，區域更工程化，台灣更容易被「前線化」

接著看日本。日本首相高市早苗在 2 月 8 日大選中帶領執政陣營大勝，取得壓倒性多數，等於把她的安全與國防路線加上了強力民意背書。

這對台灣的意義很直接：日本更有政治能量推進防衛、加速戰略工程，對台海議題也更可能採取更清晰、更具行動感的姿態。對台灣而言，當然有「嚇阻加分」的一面；但同時也會讓整個區域更像一條被標記的前線——北京更容易把供應鏈、航運、灰色地帶壓力與政治訊號綁成一套。

於是台灣站在一個更尷尬的位置：

你一方面更依賴美國市場與規則；一方面把「東協」當成替代路徑；同時日本因政治能量強化而讓區域安全議題更工程化。這三件事疊在一起，可能導向同一個結果——台灣被「前線化」。

所謂前線化，不是榮耀，而是角色被改寫：

第一，對手更容易設計你的痛點。

因為你的路線越單一、越宣誓，就越可預測；越可預測，就越容易被用最低成本打在最高痛點上——不一定是軍事，也可能是金融、航運、關鍵料件、特定企業或特定節點。

第二，盟友也更容易要求你「交作業」。

當你把自己講成體系的一部分，接下來就是供應鏈可視化、原產地稽核、同調規範、投資承諾，一層層加上去。你不是在「換安全」那麼簡單，而是在用更高的制度成本去買承諾、去換可驗證的信任。

三、結論：台灣需要的不是把話說滿，而是把選項做出來

所以我想說的其實很簡單：台灣需要的不是把話說滿，而是把選項做出來。

不要只看出口占比，請同時追投入來源與替代性；不要把「民主供應鏈」當成道德宣誓，請把它當成風險管理：可替代、可備援、可驗證；更重要的，是降低可預測性——讓任何一方都更難用最低成本打到我們最高痛點。

高市勝選提醒我們：區域正在加速工程化，政治正在加速硬化。台灣此刻最不該做的，就是把自己寫成只有一種劇本的角色。

