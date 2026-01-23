【光影者MZ專欄】規則還掛在那裡，但所有人都知道決策早就不照它走 3

光影者MZ／斜槓法律人、資本市場與地緣政治觀察者

你有沒有發現，這幾年的國際新聞越來越像一種「突發通知」：早上說要談判，下午宣布加關稅；昨天還在談合作，今天就把某個產業推進敏感清單；上一週還是商業問題，下一週就變成國安問題。

西方政治人物仍反覆強調「基於規則的國際秩序」。公報寫得完整，措辭也漂亮，像一套共同語言。可是在真正關鍵的議題上，決策常常不是先回到規則，而是先啟動例外——國安、韌性、反規避、關鍵基礎設施。你很難說它完全不合理，但你也越來越難用同一套「規則」去預測它。

這就是大家其實心知肚明、卻不太方便明講的那件事：國際規則沒有消失，它更像門面；真正推動結果的，常是「例外」被啟動、被擴大，最後被寫成常態。

一個最具象的現場：WTO還在，但「終局裁判」幾乎停擺

若要找「規則掛著、但不太管用」的代表場景，WTO爭端解決機制最清楚。上訴機構自2019年底後長期無法正常運作，制度仍在，條文仍有效，但當最後裁判失靈，原本用來壓抑「以牙還牙」的安全閥就鬆動，各國更容易回到單邊工具、更依賴「例外」處理衝突。規則不必被宣布作廢，它只要失去最後的可執行性，就會退到背景。

關稅、制裁、出口管制：不是更強硬，而是「例外化」成了治理方式

在舊世界裡，關稅像螺絲起子：調整成本、交換籌碼、談判後可逆。

在新世界裡，關稅更像紅線筆：重畫供應鏈、迫使選擇路徑，並用一套難以反對的語言包裝——國安、韌性、反規避。制裁亦然，它不只是懲罰，更常是把對手隔離出金融、保險、航運與關鍵零組件網路。出口管制更直接：不是買不起，而是碰不得。它們共同點不在「狠」，而在於把原本可預期的程序，改成可隨時啟動的例外機制：先畫邊界，再補理由。

一個更硬的例子：晶片與先進運算管制，已被做成「可更新的框架」

若你覺得上述仍太抽象，那就看半導體與先進運算。自2022年起，美國對先進運算與半導體製造相關的管制多次更新補強，呈現的已不是一次性政策表態，而是可持續調整的框架。當管制成為框架、框架又被反覆更新，風險就不再只是景氣循環，而是清單、門檻、許可、例外條款本身。企業決策不只在算成本，更在猜邊界：哪些技術會被推進敏感區？哪些交易會被判定「不宜」？

台灣真正要警覺的：例外會不會外溢？

台灣在供應鏈與地緣政治交會處，最怕的不是新聞很吵，而是看不出「例外正在外溢」。一開始是關稅與貿易；接著可能擴散到投資審查與金融限制；再延伸到人才流動、資料治理與內部管控。等你回頭去翻那本「規則」，往往已經太晚——因為別人不是用規則決定你的選項，而是在用例外重新定義邊界。

〈光影判讀〉

① 看語言：這則新聞用哪些詞，把議題從「規則區」推進「例外區」——如國安、韌性、反規避、關鍵基礎設施。

② 看機制：它是一次性的談判籌碼，還是可重複啟動的制度化工具——如清單、許可、審查、出口管制框架。

③ 看外溢：它會不會從貿易擴散到投資、金融、人才流動，甚至資料治理與內部管控？

三項同時出現時，先別急著相信任何一方給你的解釋；你看到的往往不只是事件，而是新的常態正在被寫入。

