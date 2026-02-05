光影與古早味交織 月津港燈節登場 鹽水懷舊美食成賞燈亮點

▲位於鹽水老街核心地段的「月津懷舊食堂」，主打傳承阿嬤手藝的古早味料理。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】2026月津港燈節邁入第16屆，展區不僅涵蓋月津港水域，更串聯「月之美術館」巷弄燈區與「月津超新星」新銳展區，30天的展期共展出60組藝術作品，透過光影藝術勾勒鹽水夜間風景，吸引眾多民眾前來賞燈。除了沉浸於燈節的視覺饗宴，走進鹽水街區，品嚐在地美食絕對是不容錯過的重要行程。

▲除經典鹽水意麵外，也提供多樣化的媽媽手路菜與懷舊小吃，成為不少遊客在賞燈之餘的用餐首選。（圖／記者蘇彩娥攝）

位於鹽水老街核心地段的「月津懷舊食堂」，主打傳承阿嬤手藝的古早味料理，除經典鹽水意麵外，也提供多樣化的媽媽手路菜與懷舊小吃，成為不少遊客在賞燈之餘的用餐首選。店址位於台南市鹽水區中正路63號，距離月津港親水公園、王爺廟巷及永成戲院步行皆在3分鐘內，無論安排燈節或巷弄藝術行程，都十分便利。

▲餐桌上的經典菜色各具特色，其中「藥膳醉豬心」嚴選豬心，經反覆清洗、浸泡並去除血腥味後，再融合主廚特調藥膳醬汁，切片上桌，入口帶有溫潤的紹興酒香。（圖／記者蘇彩娥攝）

月津懷舊食堂用餐空間簡單乾淨，內用座位約可容納40人，氣氛溫馨樸實。晚宴餐點以純手工懷舊客製化辦桌菜為主軸，料理靈感源自阿嬤沿著田間小路推著自製美食，與鄰里分享的記憶，透過一道道料理，延續濃厚的人情味與在地情感。

▲隨著月津港燈節登場，走訪藝術展區之餘，深入街區品味懷舊料理，也讓旅程多了一份屬於鹽水的人情溫度。（圖／記者蘇彩娥攝）

餐桌上的經典菜色各具特色，其中「藥膳醉豬心」嚴選豬心，經反覆清洗、浸泡並去除血腥味後，再融合主廚特調藥膳醬汁，切片上桌，入口帶有溫潤的紹興酒香；「懷舊肉捲」則以豆腐皮包裹豬肉餡、洋蔥、青蔥與魚漿，油炸後外酥內嫩，是食堂的人氣招牌，而季節限定的「梅汁蜜南瓜」則以酸甜甘梅襯托南瓜清脆口感，作為開胃菜相當合適。

「蒜味白肉」搭配食堂自製沾醬，手切薄片五花肉入口清爽不膩，展現典型臺南調味風格；「懷舊香酥紅糟肉」選用遵循福州古法、自製無添加酒糟醃製，肉質鮮嫩、酒香濃郁，外酥內嫩，是傳統宴客料理代表，搭配以在地高麗菜製成的「黃金泡菜」，酸甜爽口，更顯開胃。

來到鹽水，鹽水意麵自然不可錯過。月津懷舊食堂的意麵麵體厚實有嚼勁，搭配遵循阿嬤古法炒製的手切帶皮豬肉肉燥，融合紅蔥頭、醬油與冰糖香氣，拌勻後香氣四溢，讓人一口接一口。寒意微涼的夜晚，再來一鍋以漢藥房老師傅秘方熬製的「肉骨茶鍋」，湯頭溫潤濃郁，搭配菇類與時蔬，為賞燈行程增添暖心滋味。

餐後甜點「番茄堅果脆糖」則選用鹽水在地小番茄製成果乾，結合麥芽糖、南瓜子與杏仁片，口感酥脆、不甜膩，為這場結合光影與美食的鹽水之夜畫下完美句點。隨著月津港燈節登場，走訪藝術展區之餘，深入街區品味懷舊料理，也讓旅程多了一份屬於鹽水的人情溫度。