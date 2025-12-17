光影與材質的灰階敘事！37 坪現代風寓所，以石材與線燈勾勒靜謐質感
編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 羽境設計
座落於台中南屯的 37 坪新成屋，設計師以低飽和的灰色調為基底，巧妙揉合石材的剛硬與木質的溫潤，並藉由燈光的洗鍊佈局，讓空間在光影流轉間，展現出層次豐富的生活場景，為屋主量身打造現代且不失溫度的理想居所。
玄關以灰階色調展現迎賓氣勢，木質鞋櫃巧妙地收整並融入牆面，創造出平整俐落的視覺感，櫃體下方懸浮設計，預留擺放常穿鞋履的透氣空間，更減輕了量體的壓迫感，一旁的穿衣鏡能反射並放大空間，搭配平台展示的藝術品，讓入門成為機能與美學的優雅過渡。客廳大面開窗引光入室，電視主牆選用白色石材鋪陳，下方銜接低矮的灰色平台，深淺色階堆疊層次，為了避免石材過於冰冷，運用溫潤木質與鐵件打造開放式展示櫃，平衡了空間溫度。天花板與立面處精心配置了線燈與軌道燈，光線投射在天然石材與木作貼皮上，強調材質紋理之美，也讓量體看起來更輕盈。
臥室加入沈穩安定的深色木質，為睡眠區營造放鬆的休憩氛圍，床頭牆面設計一道弧形壁龕，柔化空間線條，也兼具放置隨手小物的實用機能。主臥打破傳統隔間，巧用不到頂的半高電視牆作為核心樞紐，牆後延伸出書桌機能，讓閱讀與休憩互不干擾卻又視線通透。透過櫃體的佈局，也巧妙劃分出睡眠區與更衣室的分野，既滿足了海量的衣物收納需求，也維持了主臥室寬敞流暢的動線。
讓設計回歸生活本質，不用過於反覆的裝飾，而是透過天然石材、光影與色彩搭配，塑造靜謐的空間。
羽境設計／賴冠宇
地址：台中市大里區永大街92號
電話：0988031603、04-24074291
Email：yujingid@gmail.com
