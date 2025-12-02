光影藝術撫平生活的躁進！39 坪現代宅以設計家具奠定風格識別，沿著餐飲軸線尋回生活的詩意
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 睿利設計
小編帶你看好宅
細細咀嚼每一幀柔光，將日常的脈絡摺進縫裡，再讓生活輕輕安放，等待品味。這間 39 坪的現代風新成屋，風格定調於溫潤且低飽和度的質感，睿利設計透過超耐磨木地板、水泥粉光與鍍鈦金屬等異材質，為居者建構出品味出眾的避風港。由玄關進入公領域，一道極具巧思的玻璃展示屏風，巧妙化解了傳統屏風的厚重感；屏風整合了收納機能與電子壁爐，讓溫暖的火光與藝術陳列融入生活場景；通透的茶玻與灰鏡材質，確立了場域界線，同時讓光線能更順暢地穿梭於空間之中，為整體設計奠定了充滿溫度與細節的基調。
由玄關深沈的木皮緩緩進入客廳，轉變為代自然米色調的藝術塗料主牆奠定了客廳觀影空間；深棕色木皮舖底、在銜接處透過格柵造型創造具有視覺變化的過度空間；電視櫃採用懸浮式設計，兩塊大小不同的量體藉由金屬薄板相連，創造出均衡輕盈的視覺，更顯客廳電視牆的尺度。玄關落塵區的磁磚以圓弧收邊，銜接室內的超耐磨木地板；客廳與餐廚空間採開放式連貫，展現現代宅邸的流動性與社交舒適度。客廳選用曲線優美的進口造型沙發，宛如盛開的花朵一般成為視覺焦點；窗邊隨性擺放義大利Driade Roly Poly 經典象腿椅，共同創造出一個充滿藝文氣息與鬆弛感的休憩場景。公領域除了客廳空間外，餐廚區則建構出另一個交誼空間。透過一字型廚房搭配實用的備餐台設計，滿足烹飪機能；中島檯面則流暢地延伸並連結餐桌，形成一氣呵成的餐飲軸線，完美體現現代家庭對於高效與互動並重的需求。此外，設計師將客廳後方的一間房改為多功能室，並安裝雙開玻璃拉門，極大化了入口寬度與採光，成功消弭了廊道的陰暗感，創造通透明亮的過渡空間。內部則透過輕盈的鐵件層板提供展示收納機能，搭配頂天落地的系統衣櫃，平時可以作為閱讀、運動的休閒空間，客人來訪時也可以作為臨時客房使用。
小編的最愛
私領域延續了細膩的訂製精神與實用性，主臥室採用溫潤的木紋牆面與柔和的色彩，營造出安定氛圍；特別著重於床頭的燈飾設計，以線條俐落且光源溫和的燈具，點亮舒眠環境。獨立更衣間更是精品等級的巧思，利用茶玻和鍍鈦金屬提升輕奢質感，更細膩規劃了開放與封閉兼具的飾品櫃與抽屜，讓項鍊、手錶等珍藏配件都能擁有專屬的展示與收納空間。透過對每一個細節的精準掌握，設計師在 39 坪的空間中，實現了對高品質生活脈絡的全面訂製與奢華想像。
