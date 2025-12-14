光影藝術躍上世界舞台！「2025花蓮鯉魚潭仲夏水岸光影節」 勇奪兩大國際設計大獎

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處(以下簡稱縱管處)主辦的「2025花蓮鯉魚潭仲夏水岸光影節」，活動雖已圓滿落幕，成果卻持續在國際舞台發光。近日傳來捷報，本次光影節以其獨具特色的自然光環境美學與創意敘事，分別榮獲「瑞士LIT Lighting Design Awards 2025 優選獎(Honorable Mention）」 與「英國London Design Awards 金獎(Gold Winner)」，為花蓮觀光再添國際級亮點。

本屆光影節以「光影流動｜仲夏山水奇幻共舞」為概念，結合鯉魚潭湖光山色、自然生態意象與光影藝術，打造七大主題光景，包括展現浪漫與生態想像的《舞蝶紛飛》、象徵希望的金色光廊《花開的光．銀杏》、及以母親大地為發想的《母親．Mom》等皆深受旅客喜愛。活動期間吸引來自全台的遊客與攝影愛好者專程前往，成為夏季最具話題性的夜間光影盛事。

LIT 照明設計獎為全球照明設計領域最具權威的獎項之一，2025年吸引62國、逾千件作品參賽，競爭激烈。本次鯉魚潭光影節以融合自然、文化與科技的光環境設計，在眾多國際作品中脫穎而出，獲得優選獎(Honorable Mention)，展現台灣夜間光環境設計的國際水準。

來自英國的London Design Awards同樣為國際指標型設計賽事，表揚在空間、視覺與創新領域具卓越貢獻的作品。鯉魚潭光影節憑藉完整的故事敘事、視覺層次與沉浸式體驗設計，獲得金獎(Gold Winner)的高度肯定，再次將花蓮光影藝術推向國際。

縱管處許宗民處長表示，鯉魚潭一直是花蓮最具代表性的景點之一，本次光影節獲得兩大國際獎項肯定，不僅是團隊的榮耀，更象徵台灣光影觀光在世界舞台上的成功展現。未來縱管處將持續以自然為底蘊、以創意為媒介，打造兼具生態美學與旅遊體驗的作品，帶給旅客更多元、更動人的花蓮旅遊記憶，面對未來，並持續深化花東觀光品牌，以更具前瞻性的創意策展與永續視野，邀請國內外旅客一同感受花蓮山海的無限可能。（照片縱管處提供）