光影說故事！ 內埔龍頸溪客家燈區再現六堆文化之美

【互傳媒／記者 范家豪／內埔 報導】 2026年屏東燈節將於1月23日盛大點燈，其中位於內埔鄉龍頸溪畔公園的客家燈區再度成為焦點。今年以「耀動客家」為主題，結合在地故事、六堆文化與創新光影藝術，透過燈飾展現客家族群與土地之間深厚而溫柔的連結。21日晚間縣長周春米率先開箱，吸引大批民眾搶先賞燈，現場手機快門聲不斷。

▲客家燈區搶先開箱，主燈「蝶舞水光」燈多秀，吸引眾多鄉親駐足欣賞。（圖／屏縣府客務處）

廣告 廣告

周春米表示，客家燈區以象徵世代記憶的「溪流」作為策展主軸，全區共規劃12組主題燈飾，融入竹藝、盤花、剪紙、花布、藍染、粄食及客家獅等文化元素，透過光影語彙詮釋日常生活中的客家文化風景。

▲燈飾「花馳夜合」，以奔馳的馬為核心，象徵勇氣、開拓與前行。（圖／屏縣府客務處）

民眾一踏入燈區，首先映入眼簾的是象徵人情溫度的「繽紛HAKKA」，接續「鳳祥瑞彩」燈組，以母親河守護族群的意象串聯整體故事。主燈「蝶舞水光」結合瀑布光雕與聲光展演，氣勢磅礡，平日每小時、假日每半小時演出一次，在水氣與燈光交織中，呈現生生不息的文化能量。

▲燈飾「藍染織韻」展現客家傳統工藝的質樸之美。（圖／屏縣府客務處）

屏縣府客家事務處指出，燈區自1月23日展出至3月8日，期間每週六及春節連假安排街頭藝人演出，包括客家金曲、親子互動、小丑氣球與魔術秀，增添節慶歡樂氣氛；另於竹田頓物驛打造靜謐光環境，引領遊客感受竹田深層文化魅力。縣府誠摯邀請民眾闔家賞燈，一同感受客家文化在璀璨光影中綻放的動人風采。