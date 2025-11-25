光影連兩岸！臺灣青年導演交流團一行訪問浙江寧波

▲臺灣青年導演團一行到浙江寧波北侖訪問。

【本報大陸新聞中心 報導】臺灣青年導演團一行30多人去到浙江寧波訪問，聚焦影視創作與跨境直播兩大核心領域，深入參訪大陸本土影視直播企業、產業園區與文旅地標等，實地體驗和考察大陸直播產業活力， 希望在精准對接中凝聚合作共識，為寧波與臺灣的青年文化產業架起交流合作的橋梁。

臺灣青年導演團此次參訪的產業對接首站是先去到跨境直播基地，開啟「影視+直播」跨界交流之旅，在圓周率基地負責人李蕾詳細介紹了跨境直播培訓體系與全鏈條產業佈局，從主播孵化到供應鏈整合，從平臺運營到市場拓展，全方位展現寧波北侖跨境直播的成熟生態。

▲臺灣青年導演團到訪寧波北侖開啟「影視+直播」跨界交流之旅。

臺灣青年導演葉曜維則結合自身在北侖的發展經歷，以“臺灣人的高光時刻”為題，分享了大陸市場機遇、北侖惠臺政策支持及個人創業心得，“從影視內容創作到直播IP轉化，北侖給了臺灣青年足夠大的舞臺”。隨後在互動環節中，兩岸青年圍繞“影視內容跨境傳播路徑”“直播IP與影視IP聯動開發”等話題深入探討，多名臺灣導演當場表達合作意向，希望借助北侖直播平臺將臺灣優質影視內容推向更廣闊的大陸市場。

參訪團先後走進博地現代影視基地二期棚區實景片場，近距離觀摩專業攝影棚、道具庫與場景搭建，詳細瞭解影視拍攝全流程服務；隨後參觀維動體育、中科城市等新媒體企業及影秀大劇院，感受北侖從影視製作到宣發傳播的全鏈條產業能力。

隨後雙方舉行圓桌座談會上，大家圍繞文化產業發展規劃、惠臺政策紅利展開解讀，從專案落地補貼、人才安居保障到場地資源支持，全方位勾勒臺青在寧波北侖發展的“政策藍圖”；博地集團團隊則分享了影視產業基金運作模式、產業園資源整合優勢，為臺灣青年導演提供從創意孵化到項目落地的對接管道。

參訪期間，交流團還走進北侖梅山灣，在萬博魚體育旅遊度假區體驗捷安特騎行的追風樂趣、帆船出海的動感活力，在高空衝浪、頭號玩家等潮玩項目中釋放創意靈感；在中國港口博物館，透過珍貴文物與影像資料，回溯北侖從漁村到國際大港的蝶變歷程，感受“港口經濟”的強勁動能，從政策支援的“溫度”到產業發展的“力度”，再到城市生活的“熱度”，寧波北侖讓他們看到蓬勃發展的幹勁。（照片記者蔡叔涓翻攝）