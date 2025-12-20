光影雲朵守護記憶 水交社「光陰的故事 Eco-Christmas」溫柔上演

水交社文化園區環保藝術裝置《守護的雲》，由台南高商廣告設計科校友黃湘共同創作，運用廢棄寶特瓶轉化為發光雲朵，傳遞溫暖與永續。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市水交社文化園區今(20)日推出年度節慶活動「光陰的故事 Eco-Christmas」，以空軍眷村歷史為底蘊，融合耶誕氛圍與永續理念，串連藝術展演、文化導覽、親子互動、綠色市集及沉浸式劇場，打造一場跨世代、跨文化的城市節慶體驗。

園區中特別呈現環保藝術裝置《守護的雲》，由台南高商廣告設計科校友黃湘共同創作，運用廢棄寶特瓶轉化為發光雲朵。透過棉花的柔軟質地與層層光影堆疊，讓被丟棄的材料重獲新生，也象徵記憶在光中被溫柔保存，傳遞永續與珍惜的核心精神。

在昔日的空軍眷村裡，雲不只是天空的風景，更承載著「壯志凌雲」的青春與時代印記。對飛行員而言，雲是任務與夢想的起點；對家人而言，則象徵等待、牽掛與無聲的守護。《守護的雲》靜靜佇立於園區之中，提醒人們被守護的不只是天空，還有那些深刻卻不張揚的情感與記憶。

今年活動另一大亮點為沉浸式劇場《桂子山下的聖誕願望》，由金馬獎得主、同時也是《臺南400》形象影片導演康俊偉編導。作品結合眷村實景與行走式體驗，引領觀眾在街道與光影之間移動，貼近軍眷家庭的情感故事，在節慶氛圍中感受溫暖與祝福。康俊偉長期關注人與土地的情感連結，此次走進水交社，以劇場為媒介，帶領觀眾重新靠近那些被時間收藏、卻始終存在心底的願望。

文化局說，水交社文化園區今年迎來6周年，「光陰的故事」不僅是一場耶誕活動，更是文化傳承、藝術教育與永續行動的實踐。園區明天仍有市集等系列活動，邀請大家歲末走進水交社，感受一段專屬台南的光陰故事。

水交社文化園區「光陰的故事」活動精彩表演。(記者洪瑞琴攝)

水交社文化園區今年度節慶活動「光陰的故事」，耶誕環保市集吸引民眾參加。(記者洪瑞琴攝)

水交社文化園區桂子山化身耶誕樹，耶誕打卡新熱點。(記者洪瑞琴攝)

