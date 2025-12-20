光影靜止的哀悼！北車聖誕樹熄燈3天 台鐵：願罹難者安息

台北車站大廳展出22公尺高聖誕樹，總燈數達6萬顆，為悼念恐攻案罹難者，即起熄燈3天。示意圖。（台鐵提供）

台北市19日晚間發生無差別攻擊案，台鐵公司表示，為表達對昨日晚間北捷台北車站及中山站周邊事件罹難者的追思與悼念，台北車站大廳聖誕樹將自即日起熄燈3天，以暫歇的燈光，為逝去的生命默哀，願罹難者在光影靜止的時刻得以安息，也盼留下來的人能被溫柔地撫慰。

台鐵公司提到，對於昨日事件深感震驚與悲痛，並向罹難者及其家屬致上最深切的哀悼與不捨，本公司也將持續配合相關單位強化公共安全，守護每一位旅客平安出行。

更多中時新聞網報導

BWF年終賽》謝洪配首秀 不敵世界第1組合

唐玲考健康管理師 陪病友抗癌

NFL》馬霍姆斯膝傷報銷 酋長晉級夢碎