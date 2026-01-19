光影魔法美術館II 升級打造感官樂園

記者黃朝琴／臺北報導

日本超人氣光影展「光影魔法美術館II」，本月21日起至4月6日擇定中正紀念堂2、3展廳開展，這場家庭親子共遊的沉浸式藝術體驗，展出10多項首次亮相的光影互動裝置，結合聲光效果與數位科技，打破傳統美術館規範，鼓勵動手觸碰、手舞足蹈，邀請大小朋友成為「光影魔法師」，進行感官魔法之旅。

寬宏藝術表示，「光影魔法美術館」是一座鼓勵「動手觸摸」的光影藝術殿堂，不同於傳統美術館的靜態觀賞，將「看」變成「玩」；觀眾可用雙手、雙腳甚至全身，激發光影奇蹟，沒有「禁止觸碰」或「禁止奔跑」的規矩，有的只是孩子無限想像與歡笑，全球巡迴吸引近450萬人次體驗。

寬宏藝術指出，日本知名策展團隊 STEPeast，攜手逾10組國際級日本數位藝術家，以「與光影玩樂，感受魔法般的藝術體驗」為主題，升級打造更驚豔的「光影魔法美術館II」為觀眾帶來全新創作，10多項首次亮相的光影奇蹟，觸動孩子魔法靈感。2023年以來備受歡迎的高人氣典互動作品，也將繼續觸動孩子感官體驗，讓大家重溫最深刻的光影樂趣。

寬宏藝術提到，「光影魔法美術館II」打造最強沉浸式親子體驗，融入互動與體感元素，可以手舞足蹈與光影玩遊戲、享受魔法創作的樂趣，大小朋友都能沉浸於聲光魔法的獨特魅力，每一次的揮手與走動，都將化為光的軌跡。每一項光影互動都讓人玩到停不下來，大小朋友都能在光影中盡情跑跳、歡笑，留下最閃耀魔法回憶。

「流光之波」藍色光芒如魔法能量從指尖流動，喚醒身體每個角落的奇妙感覺；「天空的模樣」，你只要隨手揮動，線條變成漂浮星球，點亮神秘宇宙的美麗天空；「掌心紋路」在桌面上創造連接的道路、鐵軌與河流，一瞬間變成魔法小鎮；「沉浸於影子之中」邀你和繽紛水滴玩柔軟彈跳，享受奇光異彩的視覺盛宴。

「著迷吧！音樂錄影帶」，邀你用肢體律動，打造獨一無二的動畫音樂短片；「小小人間」化身幻想世界居民，展開天空飛翔、水裡探險的魔幻旅程；「動畫公園」則與伙伴排列組合，創造屬於自己的動畫樂園。

「像素之森」，邀請你翻開神祕無字繪本，探尋散落四處的童話秘境；「繁花綻放」讓你腳步所到，花朵綻放飄散，彩繪出夢幻花路。

「光影噴泉」，只要投球擊中彩色光花，即可激發彈跳的魔法噴泉效果；「萬聖節快樂」獨家推出萬聖節變裝體驗，讓你驚喜連連；「幻想錯視－影子」，用創意玩具堆疊陰影，AI幻化孩子的小小奇想。

