「光影魔法美術館II」開展 林舒語全家一起縮小探險找回童心

林舒語帶全家人體驗「光影魔法美術館II」。（圖／寬宏）

風靡全球的日本親子光影展「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」，在中正紀念堂盛大開展，林舒語、段鈞豪各帶著孩子到場體驗，不只小孩玩得開心，大人也直呼找回童心。

開展當日也邀請藝人林舒語攜全家親身體驗，走進這座日本超人氣光影魔法樂園！其中一家人最喜歡《小小人間》，一走進作品就像被縮小，化身成想像世界的小小居民，在空間裡自在穿梭、彷彿在水中游泳探險，孩子忍不住開心直呼「我竟然縮小了！好好玩！」而《幻想錯視界－影子》讓全家動手排出各種創意組合，在光影變化中玩出無限可能，現場笑聲不斷、氣氛熱鬧！林舒語分享，孩子們能自在跑跳、用身體創作的展覽形式相當難得，大人也能在其中找回童心，十分適合全家一起同遊，留下專屬於彼此的魔法回憶。

廣告 廣告

林舒語與兒子玩《流光之波》。（圖／寬宏）

藝人段鈞豪也攜女兒一同感受光影互動的魅力，他分享，女兒特別喜歡《掌心紋路》，透過動手拼接光影軌道，桌面上的道路、鐵路與景觀不斷延伸，就像在玩她平時最愛的拼圖遊戲，讓孩子一邊操作一邊興奮直呼「太有趣了！」段鈞豪也表示，這樣的互動作品能在遊戲中培養孩子的專注力與想像力，讓孩子自在投入光影創作，親子一起沉浸在創造與探索的樂趣之中，好玩又很有意義。

段鈞豪一家人享受親子時光。（圖／寬宏）

「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」不僅是一場藝術展覽，更是一場跨世代共享的沉浸式體驗，讓藝術不再有距離、讓光影成為親子間的魔法連結。顛覆傳統美術館只能靜態欣賞的框架，打造一座鼓勵「動手觸摸」的光影藝術殿堂！觀眾不只用眼睛看，更能透過雙手、雙腳，甚至整個身體與作品即時互動，在揮動、踏步與奔跑之間，親眼見證光影隨動作產生奇妙變化，人人都能成為創造魔法的主角。購票請洽寬宏。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小

詹能傑「把面罩讓給民眾」不幸殉職 女醫悲嘆：若不改變就是默許悲劇發生

詹能傑救人殉職！女兒受困喪命 母目擊對講機起火