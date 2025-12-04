光影點亮台南冬夜 黃偉哲獻上聖誕祝福邀全民到台南賞燈

台南市長黃偉哲表示，今年聖誕燈節藉由藝術營造城市冬夜的浪漫氣息，象徵邀請全民到台南共度溫馨聖誕節。（圖／CTWant攝影組攝）

聖誕佳節將至，台南市政府今年以「光」與「雲」為核心視覺，推出河樂燈區「光之旅程」與新營文化中心「雲之曙光」兩大主題聖誕樹，全市多處也同步布置節慶燈飾，讓街區在冬季閃耀溫暖光芒。市長黃偉哲今（4）日指出，希望藉由燈光藝術營造城市冬夜的浪漫氣息，陪伴市民迎接一年中最溫馨的時刻。

黃偉哲表示，每年聖誕燈節都是市民期待的城市節慶，今年主燈以光影與雲朵象徵希望、祝福與邁向更好未來的旅程。聖誕節是團聚與共享平安喜悅的季節，他期盼燈飾能照亮城市也溫暖人心，並邀請外地親友一同來台南享受冬日氛圍，感受滿滿幸福與祝福。

台南聖誕燈節陸續點亮，全市主要燈區以光影打造冬夜浪漫景致，吸引市民與遊客拍照打卡。（圖／翻攝自台南市政府資訊網）

觀光旅遊局長林國華指出，今年河樂燈區聖誕樹以鏡面壓克力與多面幾何結構打造，宛如一座閃耀時空入口，光片折射呈現如星河般流動的奇幻意境；新營文化中心的聖誕樹則以繽紛雲朵化作飛行船意象，象徵希望啟航，帶領民眾在聖誕夜探索夢想與祝福。兩大燈區自12月起陸續點亮，成為市民與遊客夜拍打卡的熱門景點。

觀旅局補充，今年市府推出「2025台南聖誕主題地圖」，整合全市大型燈飾、報佳音活動與拍照景點，民眾可透過台南旅遊網連結至Google Map，自行規劃聖誕散策路線，從光影裝置到街區小旅行都能依喜好安排。地圖也串聯在地店家資訊，鼓勵旅客欣賞燈景之餘品味台南美食與人情味，讓聖誕節成為更深刻的城市旅遊體驗。

