光影點亮鳳山城 「2026鳳山光之季」2/7大東公園璀璨登場

▲賞燈、踩街、聽演唱會，2026鳳山光之季熱鬧迎新年。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「2026鳳山光之季」將於2月7日在鳳山大東公園璀璨登場，展期自2月7日至3月3日元宵節止，為期25天，每日晚間5點至10點亮燈，以繽紛光影陪伴民眾歡喜迎新年。

今年燈會以大東公園為核心，串聯曹公圳沿線的中華街、協和路，規劃10組主題燈飾及10處光環境，打造鳳山夜間最迷人的光影廊道。入口主燈《我愛鳳山》高達8公尺，以兩隻鳳凰相互凝視構成心型意象，巧妙融合鳳山丘陵地景與曹公圳百年水文，象徵城市記憶與祝福傳承，其餘燈組則展現多元創意，邀請民眾漫步水岸，感受浪漫光景。

2月7日開幕日由「鳳山拾光遊」揭開序幕，民眾可創意裝扮，沿曹公圳巡水踩街，走訪中華街商圈、平成砲台、曹公廟、城隍廟及鳳儀書院等重要文化據點，全程參與可集章兌換好禮，並書寫祈福卡，為馬年許下心願。當晚啟燈晚會星光熠熠，台鋼雄鷹啦啦隊 Wing Stars 熱力應援，藝人郭書瑤、江志豐、琳誼 Ring 輪番登台，並結合食農與文創市集、DIY 手作及街頭藝人演出，熱鬧非凡。

2月8日「鳳山舞告讚」接力登場，由在地里長與社區民眾展現社區活力，台語歌后喬幼壓軸演出，精彩可期。春節期間，大東文化藝術中心也推出15場音樂與戲劇表演，並規劃「黃埔新村小旅行」，以五感體驗帶領民眾走進眷村歲月。主辦單位誠摯邀請民眾走訪鳳山，賞燈、逛市集、嚐美食、遊古城，一同熱鬧過好年，活動詳情可至鳳山區公所官網「2026鳳山光之季專區」查詢。（圖╱記者王苡蘋翻攝）