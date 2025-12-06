光影×動線讓奢華與舒適兼具，45坪現代混搭宅的優雅日常
編輯 游芷涵｜圖片提供 陳嘉民建築空間設計
小編帶你看好宅
這間45坪的混搭宅，透過動線與格局的調整，為日常生活注入優雅從容的氛圍。全室天花以圓弧線修飾銳角，並搭配間接光源與軌道燈，營造豐富的視覺層次。設計上，大理石紋與鍍鈦金屬展現現代奢華感，再以暖灰色系為主調，細膩平衡了奢華與舒適，使空間典雅而不失現代感！
入門後，大理石材與鍍鈦金屬的立面映入眼簾，展現奢華大器的現代風格語彙，設計師將儲物間隱於暗門之後，維持空間俐落整潔的視覺感受。進入公領域，迎面而來的是開放式餐廚設計，使整體視覺更加寬敞。廚房採用L形廚具搭配中島備餐區，既方便操作，又保持整潔俐落；一側規劃整面嵌入式電器櫃，將各類電器完整收納，避免檯面雜亂，也讓視覺更顯優雅大方。旁側的黑色鐵件鑲邊玻璃展櫃，陳列屋主的酒藏，散發精緻格調。客廳電視牆以暖調深灰色點綴，搭配波浪板飾面與鍍鈦金屬等現代元素，增添立面層次感；大理石板磚則塑造沉穩大方的雍容氣度。開放式書房設於環形沙發後方，後方鍍鈦金屬展示櫃作為立面端景，映襯出低調奢華的質韻，成為空間中的視覺焦點。
小編的最愛
主臥室延續公領域的風格語彙，床頭牆以暖灰色繃皮搭配鍍鈦金屬帶狀修飾，散發溫潤而高雅的生活氛圍。旁側黑色衣櫥以磨砂玻璃門片妝點，呈現低調而細膩的質感層次。更衣室採回字型格局，梳妝台置於中央，使日常拿取衣物的動線更加便利流暢。
陳嘉民建築空間設計／陳頡笙 / 蔡佩儒 / 郭珮淇
地址：高雄市鼓山區龍水二路13號9樓
電話：07-5867265
Email：morris3858266@yahoo.com.tw
網站：https://www.ageart.com.tw/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
