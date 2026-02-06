光復中繼屋添設備！冰箱爐具床墊通通有 陳金德：加買烘衣機

行政院政委陳金德(右三)視察光復中繼屋。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕馬太鞍堰塞湖災害至今4個多月，災民中繼屋上月中起開放入住，但災民反映設備不足，連彈簧床墊都沒有。國土署加購設備，行政院政務委員陳金德今天到中繼屋關心災民，還送上臘肉及龍眼蛋糕等年貨；有災民當場反映，冬季濕氣重，「衣服晾多天都不會乾」，陳金德馬上下令，「請國土署添購烘衣機」！

光復鄉堰塞湖重災區89戶房屋受損、周邊土地嚴重被砂石掩埋，雖然房屋已被挖出，但堰塞湖下來的巨量砂土仍堆積在佛祖街及光復堤防一帶，高達一、兩層樓，災民上個月陸續登記入住中繼屋。

家住新北的夫妻檔災民說，9年前退休後，把所有積蓄用於購買光復佛祖街的土地，沒想到一場災害讓一切化為烏有。太太見到陳金德難過得紅了眼眶，直呼「中繼屋最多只能住兩年」，擔心將來無處可去！先生說，現在完全無收入，拿到的35萬元補助不知能撐多久，他希望政府如果要價購土地動作要快，也希望能夠得到合理的價格。

陳金德下午到中繼屋關心災民，還送上年節臘肉及蛋糕禮盒，聽取災民心聲。有災民當場反映，冬季陰雨綿綿，衣服都曬不乾；陳金德馬上指示國土署，在6個公共洗曬衣間都增加烘衣機，給災民使用。

陳金德說，馬太鞍堰塞湖洪災在光復鄉造成嚴重災情，有160公頃列入重災區，加上吉利潭北邊規劃將近30公尺囚砂區，約有190公頃將辦理價購，砂土淹到4、5公尺甚至更高，將由政府架構土地規劃為滯洪池或造林，成為馬太鞍溪50公尺堤防、第二道堤防後方的第三道防線，政府將盡快研議價購細節。另外，部分災民希望返回居住，也將以個案情況討論，但他強調，土砂很難完全清完，一旦颱風下雨，居住風險仍需要考量。

國土署統計，花蓮糖廠後方大進街的中繼屋基地目前有30間房(含2房1廳1衛浴)，入住15戶使用17間房，下週過年前還會有原民會轉介有迫切需要的4戶申請入住4間，仍剩餘9間可以申請；另外，花蓮糖廠宿舍整理的22間房間為獨立套房式，目前共有3戶5間入住，符合資格的民眾仍可申請。

災民反映房間內設施不足，國土署指出，原本公共廚房的IH爐數量不足，已增購讓30戶每戶都有獨立的爐具，房間內也有獨立冰箱、洗手台、彈簧床墊、置物櫃等，如果災民有任何需求都可向國土署反映。

災民反應洗衣間曬衣服很難乾，陳金德指示添購烘衣機。(記者花孟璟攝)

中繼屋格局是2房一廳依衛浴，房間內原本只有木頭床板，沒有床墊，經過災民反映後已添購。(記者花孟璟攝)

退休後把身家都投入在光復買地，災民夫妻檔訴說不安。(記者花孟璟攝)

光復中繼屋無法使用明火，集中式廚房每間房都有獨立IH爐，災民已陸續進駐使用。(記者花孟璟攝)

光復中繼屋在糖廠後方的30間房，加上下週過年前將入住的已有21間。(記者花孟璟攝)

行政院政委陳金德今天走訪光復災區，送上臘肉禮盒及蛋糕禮盒給入住中繼屋的災民。(記者花孟璟攝)

光復鄉佛祖街災區的房屋及庭院雖然在鏟子超人幫助下，已經清理出來，但房屋周邊一層樓高泥土量體太大，無法清理，將由政府辦理價購造林。(記者花孟璟攝)

