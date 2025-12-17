光復中繼屋首批41戶估1月完工 空間少災民憂生活不便

這裡是國土署在花蓮光復糖廠後方，所興建的第一期組合型中繼屋，一共3排、一排約10戶，房型為兩房一廳一衛，每戶可入住3到4人，另外在糖廠員工宿舍也改建成可收容約11戶的中繼屋，但並非所有災民都能申請到。

光復鄉大馬村受災戶張先生說，「我們住戶有提出需求，但是國土署那邊的政策，可能就是說你這個，他們就會去用一個房屋評鑑，去評鑑說你這個房屋到底還能不能居住。」

部分申請到的受災戶則是擔心，新完工的組合型中繼屋，必須10戶共用一間廚房，再加上房間內部空間太小，會造成生活不便利。

廣告 廣告

光復鄉佛祖街受災戶陳小姐指出，「當然是隱私空間，然後還有跟家人聚在一起的空間，當然是希望廚房是個人的，他們的浴室其實是蠻小的。」

國土署強調，組合型中繼屋的規劃是以提供基本居住需求為主，設置公用廚房主要是考量降低火災風險，未來入住後如設施不夠用，將可依照實際需求擴充。

國土署總工程師陳柏榮表示，「民眾希望每戶各一口的IH爐，我們現場聽到聲音已經立即改善，我們也獨立再設了一個多功能的休閒廳，讓民眾可以在那邊安心的用餐。」

中繼屋規劃是以2年為期，讓災民能暫時有住所，國土署強調，10月時針對受災最嚴重的89戶做調查時，共有41戶提出中繼屋需求，目前第一批已快完工，最快明年1月中旬能夠入住，之後還會針對重災戶以外的民眾進行中繼屋需求調查，目前基地面積只用四分之一，未來最高可擴充至150戶，至於進一步家園重建進度與方向，東部聯合服務中心23日將舉辦跨部會說明會。

更多公視新聞網報導

赴花蓮救災不幸過世 「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠

日本石垣市捐款17萬台幣 盼協助花蓮災民

憂鏟子超人心理健康受影響 衛福部推3次免費諮商服務

