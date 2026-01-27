光復中繼屋 重新找回生活甜度

馬太鞍堰塞湖溢流至今已4個多月，國土署規劃的中繼屋共有41戶，其中在花蓮糖廠附近的第一期組合型中繼屋，共有30戶，目前已經完工，陸續有受災居民入住。來自佛祖街的三姊妹，10多年前買地蓋房養老，如今畢生心血全毀，他們對重建家園還是抱有希望，但看到住家附近厚重的淤泥，真的不知如何是好，只盼政府能幫忙清淤，讓他們可以早日回去修繕家園。

NS「進來 進來 進來，好棒喔，他剛滿一歲 ，被抱出來的時候，整身泥耶 對呀， 你說我也是一個小災民耶。」

眼前可愛的小男孩，曾是新聞畫面中的主角。NS「弟弟不要怕，馬上就帶你出去。」

中繼屋住戶 吳蘭香：「救難隊進去我們家，那時候我們被困在閣樓，(還好有閣樓 命才撿回來)，(沒閣樓就慘了)。」

馬太鞍溪堰塞湖溢流那天，吳蘭香祖孫三人，熬過驚險一夜。吳家大姊 吳瑞珍：「他們之前住我家，我家在那個學士街，(我們那個時候 災難的時候)，(我們沒有去那個)，我們那一家 住四家人。」

中繼屋住戶 吳彩蓮：「我們是那個佛祖街46巷，46巷 就是整個都毀掉，應該算極重災區，所以就無家可歸。」

吳家四姊妹中，除了大姊吳瑞珍，其他三人都是佛祖街的受災戶，災後，4姊妹住在一個屋簷下，雖然感情融洽，但生活空間畢竟有限。吳家大姊 吳瑞珍：「住得還習慣嗎，(可以啦) 還可以喔。」

等了3個多月，三姊妹陸續搬進中繼屋。中繼屋住戶 吳彩蓮：「本來中繼屋 它只有給床，後來發現我們好像什麼都沒有，也給我們床墊，然後也給我們櫃子那些，最起碼我們有一個家。」

NS中繼屋住戶 吳彩蓮：「它這邊其實設計的，都是給老人家用，它還會再加上這個 扶手，讓老人家比較方便一點。」

光復中繼屋規畫41戶，以2年為期，其中位在光復糖廠附近的組合型中繼屋，共有30戶，房型為兩房一廳一衛，所有人共用一間廚房。中繼屋住戶 吳蘭香：「比較不方便就是煮菜的時候，因為我們是要到，那個中央廚房去煮，煮好還要到隔壁的餐廳吃，吃完之後 東西收一收，我們還要再搬回來。」

中繼屋住戶 吳彩蓮：「這邊是我家，現在就是整個都是，跟那個 種在沙土裡面一樣。」

回一趟佛祖街，原本的家，周圍依舊是厚重的淤泥。中繼屋住戶 吳彩蓮：「蓋三棟 就想說在這邊，姊妹在這邊一起養老，結果把所有的退休金，什麼都投進來，然後不知道 就碰到這個災難，唉 現在都沒了，全部都毀掉了。」

