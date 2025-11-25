光復國中災後獲贈新巴士 助接送偏遠學生就學

全新的校車緩緩駛入光復國中，同學們都很開心明（26）天開始不用再由爸媽接送，尤其家住比較遠的真的很不方便。

記者詢問學生，「你們這段時間怎麼來學校上課？」

光復國中學生回應，「家長接送，如果爸爸媽媽很忙就請假，在家視訊上課。」

這台校車是中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合所捐贈，負責接送最遠到東富村的阿多莫部落，約有50位學生受惠。

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亜回應，「立法委員林月琴委員她直接找到我們全聯會，跟我們通知後，我們二話不說在短短2個禮拜將車子準備好，盡速送到光復國中來。」

廣告 廣告

此外，警政署也捐贈退役報廢車輛給光復商工汽修科同學作為實習用，遊覽車公會也和校方研議，希望能協助培育汽修科同學學習大型車輛維修技術。

光復高職校長陳德明表示，「學校目前沒有這樣的空間跟設施設備，如果可以讓我們東部花東的孩子到西部他們的場地去練習的話，也可以成為一個非常好的就業模式。」

不論是光復國中還是光復高職，2校都強調非常感謝外界的幫助，但校園要到完全復原大致還要到2027年3月底配合重建條例才能完成重建。

更多公視新聞網報導

赴花蓮救災不幸過世 「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠

日本石垣市捐款17萬台幣 盼協助花蓮災民

憂鏟子超人心理健康受影響 衛福部推3次免費諮商服務

