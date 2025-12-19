光復國小感恩歡喜慶豐收稻米收割活動 落實友善食農教育與永續理念

▲辛勤揮汗收割稻米，學童體會「汗滴禾下土，粒粒皆皆辛苦。」。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣虎尾鎮光復國小於2025年12月16日辦理「感恩歡喜慶豐收—稻米收割活動」，全校親師生齊聚教育農園，共同參與稻米收割體驗，在實作中學習感恩土地、珍惜糧食的價值。活動由校長黃麗鴻主持，並邀請墾地里里長黃秋雄、社區發展協會理事長翁尚永及家長會長王德暉等貴賓蒞臨，共同見證豐收成果。

活動開始進行謝天儀式，由校長與來賓帶領全校師生向天地致謝，展現對自然環境的尊重與感恩。隨後由丁威仁老師進行割稻示範與說明，師生實地下田體驗割稻，並在熱心農民提供收割機協助下，認識傳統農事與現代農業技術的結合，讓學習更貼近真實生活。

黃麗鴻校長表示，學校長期推動友善食農教育，自8月暑假起安排插秧體驗，稻鴨米全程採自然農耕方式栽培，無毒、無農藥，讓學生從種植、照顧到收成，完整了解米食文化與環境永續的重要性。收成後的稻米除提供學生帶回與家人分享，也將致贈社區長青食堂及活動來賓，實踐共享與關懷精神。

活動後續亦安排曬米、翻米、撿稻梗等體驗課程，引導學生體會「一粒米得來不易」，在汗水與歡笑中培養惜福感恩的態度，並深化永續環境與在地共好的教育理念。

▲敬天謝地儀式後，由農事老師丁威仁指導全校親師生稻米收割的技巧與注意事項。(記者劉春生攝）