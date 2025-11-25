光復堰塞湖潰壩泥沙淤積4大野溪 張峻、蔡依靜會勘掌握現況盼速整治 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖日前發生潰壩，大量泥沙與土石瞬間湧入下游，使主流河道嚴重淤積，花蓮縣議會議長張峻今（25）日表示，目前河道淤積並推擠至瑪達納娜溪、麗太溪、羅莫溪、利哈岸溪等4大野溪匯流口，造成倒灌與排水受阻，沿線部落面臨新的安全威脅。為掌握最新情況並盼加速整治，他和花蓮縣議員蔡依靜昨日再度到場會勘了解搶修進度。

「這樣的效率對確保居民生命財產安全非常重要。」張峻表示，勘查後第九河川分署隨即在調派特殊重型機具進場，迅速處理野溪出水口淤積問題。他指出，堰塞湖潰壩後的泥砂仍持續往下推移，野溪出口與堤防一旦未及時處理，下一場雨就可能造成2次災害，因此所有整治作業必須與時間賽跑，絕不能延誤。

廣告 廣告

「感謝第九河川分署第一時間全力投入，協助地方迅速展開搶修。」蔡依靜表示，從大馬村、吉利潭附近一路往下，到太巴塱、阿陶莫、加里洞、鳳林山興、中興等部落，多處溪流匯流口均因泥砂淤積而排水受阻，情況十分嚴重，需要中央、縣府、鄉公所與部落共同合作才能逐一解決。

花蓮縣議員林源富也到場關心，表示此次堰塞湖潰壩造成多處溪流受影響，第九河川分署能在第一時間調派機具、劍及履及投入搶修，展現高度行政效率表示肯定。

「預計在濬期前完成約50萬立方公尺土砂清除作業。」第九河川分署表示，會勘後分署立即調派機具搶修，目前哈利岸溪匯流處河段已完成疏通，瑪達納娜溪河段清淤作業正持續進行，後續將依序完成其他匯流口疏通，確保排水順暢；同時，馬太鞍溪與花蓮溪匯流處往下游至劍英大橋河段的疏濬工程已完成發包，本週即投入機具。

此外，第九河川分署亦同步啟動短、中、長期治理計畫，包括加速堤防興建，預計明年汛期前完成堤防復建工程；於116年底前完成高規格堤防及第二道防護堤；並加速河道疏濬，明年汛期前至少完成600萬立方公尺清淤量，以全面提升通洪能力。分署強調將持續整合治理與疏濬作業，全力維護光復、東富、萬榮及花蓮地區河川安全。

張峻強調，堰塞湖潰壩造成的風險仍未解除，只要再下一場雨，未處理的淤積點都可能再次造成堵塞或淹水，因此必須持續監督每一項工程的進度與品質，直到全流域恢復安全為止，讓部落居民真正安心。

照片來源：張峻辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

林岳賢稱將北上爭取宜蘭小巨蛋 教育處預計明年2月送案運動部

台東甄選2名熱氣球飛行員 卜敏正：培訓課程縣府全額補助

【文章轉載請註明出處】