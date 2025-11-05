光復堰塞湖釀災能國賠？張善政回應了：屬於灰色地帶

桃園市長張善政被問及光復鄉親能否國賠時表示，雖然是天災，但並非完全不能控制，因為一開始災害規模預判是嚴重失準，預警系統有改進空間。(桃市府提供)

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重死傷，國民黨桃園市議員吳嘉和5日質詢時詢問曾任閣揆的桃園市長張善政能否構成國賠？張善政認為在灰色地帶，雖然是天災，但並非完全不能控制，因為一開始災害規模預判是嚴重失準，預警系統有改進空間。

「如果光復鄉親要求國賠的話，以你擔任過行政院長經歷，你覺得會成立嗎？」吳嘉和說，花蓮馬太鞍溪泥流造成光復人民生命財產損失，他認為堰塞湖是可以處理解決的，直指馬太鞍溪堰塞湖存在超過3個月，期間如果主管機關農業部林業及自然保育署提前處理解決，就不會有泥流發生，像是近期立霧溪堰塞湖就是慢慢截流潰堤，自然消失，如果當初馬太鞍溪堰塞湖也比照辦理，就不會造成人民生命財產損失。

吳嘉和認為，雖然是天災為前提，但卻是存在幾個月之後才發生災害，成立時政府應作為而不作為造成人民生命財產嚴重損失，中央責無旁貸，雖然是發生在花蓮，但全國各地都有可能發生相同堰塞湖問題，包括桃園，桃園市政府應該引以為戒。

「我覺得有點在灰色地帶，有一部分的理由是可以的！」張善政表示，不能說是中央推卸，畢竟是天災，國賠可能沒有辦法完全成立，但也並非完全不能控制，因為災害規模預判一開始是失準的，確實預警部分有很大改進空間。

