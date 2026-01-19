光復女童小沂受困奇蹟獲救！獻手寫卡.花束謝特搜隊：有你們真好

去年花蓮光復鄉災情慘重，屏東縣特搜隊當時立刻馳援，成功救出64名受困民眾，其中還包含一度受困近2天的6歲小女孩小沂。適逢119消防節，屏東縣長周春米頒獎表揚同仁，小沂也到場，送出手寫卡片表達感謝。

屏東縣特搜隊救出64名受困民眾，包含6歲小女童小沂。圖／台視新聞（資料畫面）

縣長周春米頒獎表揚特搜隊人員，而小沂也親自到場再次感謝救難人員的辛勞，並親手把自己寫的卡片獻給當時救出自己的特搜隊。打開卡片，小沂用注音寫下「謝謝所有救災英雄，有你們真好，新年快樂，平平安安」，感謝所有救災英雄，並特地準備鮮花及小禮物絨毛娃娃，送給當時抱出自己的消防員。

小沂用注音寫感謝卡，謝謝特搜隊人員。圖／台視新聞

小沂媽媽受訪時也再次向搜救人員表達感謝，「上天保佑，很謝謝他們這麼辛苦，從屏東趕到光復鄉」，並透露小沂狀況比較好了，雖然還是會害怕颱風什麼的。

周春米也大讚特搜們非常專業，「冷靜、鍥而不捨，完成讓大家、全台灣都非常感動的任務」，並指出他們在地方鄉親發生危難時挺身而出，能夠成功的完成任務，我們與有榮焉。

周春米也大讚特搜隊們。圖／台視新聞

屏東／蘇世偉、林怡萱、王秀成 責任編輯／陳俊宇

