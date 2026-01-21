光復孝子燒200萬存款尋母屍！吊車大王的車到了 家屬淚謝：挖到誰都好

記者呂彥、羅欣怡／花蓮報導

「吊車大王」派出女婿重返光復鄉。（圖／啟德重機公司提供）

花蓮光復鄉71歲張姓婦人在洪災中喪命，但家屬至今仍未尋獲遺體，幾個月來自聘怪手開挖，已經花掉200多萬積蓄，只為了「想找到媽媽」。竹北吊車大王胡漢龑心有所感，今（21日）派出女婿帶著怪手下午抵達光復鄉馳援。張姓婦人的媳婦說，快過年了，只想讓失蹤的5人回到家中團圓，對於胡漢龑的相助「真的非常感謝他發自內心的善意」。

載運挖土機的拖板車開了6小時才抵達。（圖／啟德重機公司提供）

花蓮洪災發生近5個月，佛祖街的保安寺前依舊被大量土石覆蓋，張姓婦人兒子自掏腰包請來的怪手幾個月來獨自作業，在一大片看不到盡頭的土石中尋找5名失蹤者，這其中就包含莊先生71歲的老母親。

廣告 廣告

「竹北吊車大王」胡漢龑看到新聞後有所感，立即與家屬聯繫，今日清晨由女婿壓車，載著挖土機開了5、6個小時重返光復鄉，一起加入開挖工作，並非為了特定利益或目的後續將視現場開挖情況，持續調整機具與人力的配置。

啟德的挖土機（左）、家屬自聘的挖土機（右）持續開挖。（圖／記者呂彥攝影）

張姓婦人的媳婦今日也代夫發言，表示不管是先找到誰，就是希望5位都找到，回到他們家人的身邊。「我先生有說，不管是先挖到媽媽，還是先挖到誰，就是希望全部都挖到。」

幾個月來花光了200多萬的積蓄，張姓婦人媳婦說，先生有時候晚上會去現場喊所有人的名字，自己曾問他「過如果先挖到別人的媽媽，自己媽媽沒挖到會怎樣？」先生用很堅定地口氣說「就是幫媽媽做功德啊！」成了讓他們堅持下去的動力。

張姓婦人媳婦（右）支持先生的做法，希望在過年前讓5名失蹤者都回到家人身邊。（圖／記者呂彥攝影）

「不會放棄！」即便眼前看到的是無止盡的土石，張姓婦人的媳婦堅持走下去，「我們是最後一批靈堂還在的，不管挖到誰，只想讓這五位（罹難者）回到家，不是只想找到誰，要過年了，要讓他們回到家。」

對於吊車大王的出手相助，家屬也衷心感謝，指出「到現在末端了還願意前來，不是在新聞一開始的時候，我會覺得是真心還幫助我們這件事。媒體曝光的第一時間就來跟我們接洽，就調動機具前來協助我們，真的非常感謝胡董事長。」

洪災奪走了至親，也留下無盡的等待與思念，在這片冷硬的土石之下，仍有人選擇不放棄。家屬用盡積蓄、日復一日開挖，只為讓摯愛能夠回家團圓；而來自陌生人的一雙援手，則讓這條漫長又艱難的路，多了一分溫度。

更多三立新聞網報導

分居妻病倒！廚師尪掀被子硬上…辯「她有環抱我」：拒絕是夫妻情趣

車牌相同變苦主！保時捷停蘭城晶英被亂砸 警逮2嫌「比對車牌」：砸錯

花蓮洪災沖走媽！兒花200萬存款…挖不到母屍 吊車王心頭一陣酸出手了

結婚19年尋親媽！意外揭「丈夫是哥哥」妻崩潰：只有死亡能拆散我們

