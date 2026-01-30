光復救災部隊臂章綉「RELIFE」 方恩格：有點奇怪

去年9月，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀下游泥流成災，國軍及民眾紛紛前來援助。對於由國防部設計的橫式臂章，上面綉有「2025-09-24 光復RELIFE」，國際政治觀察家方恩格直言，字典是有「relife」這個字，但很少用，以英語為母語的外國人，都會認為在此場合使用「relife」有點奇怪。

去年9月，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀下游泥流成災，花防部特地為官兵設計製作救災臂章，供官兵配戴以紀念這份榮譽，成為另類「小亮點」！

臂章的設計以「鏟子」、「官兵」與「泥土」為設計主元素，加上花蓮的群山、象徵希望的太陽，以及代表光復鄉的光復車站建築意象，融合成當時的官兵當「鏟子超人」的溫馨畫面；同時也在上方寫下「ROCA 2TO」代表駐守花東地區的「陸軍第二作戰區」，下方則是用英文拼音寫下「光復」。

至於當時從其他戰區跨區支援救災的官兵，則配戴由國防部設計的橫式臂章，上面綉有「2025-09-24 光復RELIFE」。

對此，國際政治觀察家方恩格指出，雖然字典是有「relife」這個字，意思是「復興，使復活或賦予新生」，但很少用。他的第一個反應是有沒有把 relief 寫錯？尤其派部隊去光復救災，英文可以説「relief mission 或 rescue 或 recover」。

方恩格直言，他非常同意賴總統說「光復救災」要給予部隊最大的肯定，但很確定地是，以英語為母語的外國人，不論是美國人、英國人或是紐澳人士，都會認為在此場合使用「relife」這個單字有點奇怪。

