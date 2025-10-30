光復救災「便當採購近億元」？遭酸難怪擋義煮團 花蓮縣府回應了
政治中心／李紹宏報導
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流造成當地嚴重災情，全台各地的鏟子超人也紛紛前去協助救災，不過期間曾發生義煮團遭到刁難的情況，甚至也傳出便當因為發放細節不善，導致便當放到壞掉的情況。不過現在花蓮縣議員胡仁順卻曝光了災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，直言非常驚嚇，因為救災28天的餐費竟然花近億，質疑縣府每天真有發出3萬個便當？
根據花蓮縣議員胡仁順在臉書貼文指出，他翻閱縣府「災害準備金」及「第一、第二預備金使用彙整表」後感到相當震驚，因為救災28天期間，便當餐費竟高達9,166萬7040元。他以每個便當100元估算，相當於共採購91萬6,670個，平均每日超過3萬2千個便當。胡仁順質疑，根據縣府先前公布資料，連假期間單日供餐最多為2.5萬個，平日約8千個，加上慈濟及各地義煮團的協助，實際數量與支出似乎不符。
胡仁順進一步指出，在慰助金發放部分也存在落差。縣府曾表示，每戶可獲得5萬元慰助金，其中縣府自編1萬元、捐款專戶4萬元。然而，他比對資料後發現，縣府動支2億8千萬元災害準備金作為「受災民眾慰助金」，若以賑災基金會公布的3,325戶計算，平均每戶約8萬4,210元；而縣府捐款專戶又提撥2億1,857萬元作為慰問金，平均每戶約6萬5,735元，與實際發放金額有明顯差距。
胡仁順表示，議會將於明（31）日召開定期會，縣長徐榛蔚將針對馬太鞍溪洪災進行專案報告，下午還有施政報告。他強調，屆時將要求縣府說明相關金額的去向，釐清災準金與慰助金的實際用途與流向。
對於胡仁順的質疑，花蓮縣府晚間也做出回應，表示採購金額屬「開口契約」並非實際花費，依實際使用量實支實付，救災便當實際執行金額為4092萬元。救災期間，村鄰長、救災人員等每日便當需求量為3000個，初期大量志工湧入，連假期間當日破萬人，累積人數超過40萬，各單位皆全力滿足災民、救災人員及志工餐食需求。
另對於有民眾質疑是否因此擋義煮團，花蓮縣府也重申，與義煮團體密切合作，提供災民及救災人員熟食，籲外界理性，勿以錯誤資訊製造社會混亂。
