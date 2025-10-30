光復救災28天餐費近億！議員質疑支出：每天有發到3萬個便當？

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順認為花蓮縣政府提出在光復救災的災害準備金動支案件彙整表，出現金額落差的情況。翻攝自臉書



花蓮光復鄉的馬太鞍溪堰塞湖因受樺加沙颱風影響，造成溢流，災後各地的熱心民眾成為「鏟子超人」，前往災區協助清理，也有許多善款湧入光復。而今（30）日花蓮縣政府也公布災害準備金動支案件彙整表，不過議員胡仁順發現在救災共28天採購便當費用高達9166萬7040元，換算下來每天會發超過3.2萬份便當，遠遠高出人潮高峰期，因此怒批縣政府花費不合理。

胡仁順在臉書發文指出，他看了今年災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，非常驚嚇。其中10月22日決標的緊急採購便當經費，9月23日至10月7日共15天是花了1560萬元，每天平均採購1萬400個便當，當時縣府表示這包括國軍、救災人員、災民、志工們，而他也覺得這是合理的。

廣告 廣告

不過在今日的彙整表出來後，截至10月20共28天，縣府花了災準金9166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒等。若每個便當100元，總計採購了91萬6670個便當，他認為這個數量相當不合理。

胡仁順指出，救災時若逢連假，一餐發放2.5萬個便當是最多的，平日約只有8千個便當，為什麼花蓮縣府會買到每天超過3.2萬個便當、花費近億元？

至於慰問金的部分，胡仁順表示，縣府慰助金發放是每戶5萬元，包括縣府1萬元＋捐款專戶4萬元。但縣府災準金動支了2億8千萬元在「受災民眾慰助金」中，若以3325戶算（賑災基金會最新擴大發放戶數），平均每戶是8萬4210元。而縣府捐款專戶則是提撥2億1857萬元作為慰問金，平均每戶是6萬5735元。錢呢？誰有拿到這麼多？

針對後續縣府的新聞稿回覆，胡仁順也一一列點打臉，認為這一切就是縣府作業疏失，並怒批他們辦事極不精準，並且也會在明（1）日的一讀會後請徐榛蔚縣長進行馬太鞍溪洪災專案報告以及在縣長的施政報告中，將這些明細問清楚。

更多太報報導

羅志祥斷聯球友王子5年 聞不倫粿粿：我沒資格評論

南韓總統李在明與日相高市初次會談 同意彼此是「重要鄰國」、積極「穿梭外交」

仁寶宣布在美國德州進行策略性投資 擴展北美市場布局