光復有愛感恩會 感恩衛福部對花蓮慈濟的肯定

衛生福利部次長莊人祥(左四)頒發感謝狀給各醫療院所、醫事職類公會，左三林欣榮院長代表接受表揚。

衛生福利部於12月20日在煙波大飯店花蓮館舉辦「光復有愛感恩會」。由次長莊人祥頒發感謝狀，表揚在光復鄉馬太鞍洪災挺身而出的醫療院所、醫事職類公會及醫事人員，並為臺北市19日晚間事件的受害者默哀。花蓮慈濟醫院林欣榮院長表示，感恩支援光復醫療站的同仁，幫助當地居民及救災志工最即時的醫療照護，也祈願天下無災難。

衛生福利部次長莊人祥(左)頒發感謝獎牌給花蓮慈濟醫院。

2025 年 9 月下旬，強颱（如樺加沙颱風）造成光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰決引發洪災。花蓮慈濟醫院連續支援光復醫療站18天後，期間並依照需求逐步成立三處醫療站，於10月12日起，由花蓮縣衛生局接棒後續醫療照護。林欣榮院長感恩同仁的承擔，也感恩在地鄉親、各地救災英雄對慈濟團隊的信任。

花蓮慈濟醫院林欣榮院長(前排左四)帶領院長室主管及主管接受衛生福利部表揚。

證嚴上人時常開示叮嚀「四大不調」，地、水、火、風四大元素失衡，導致天災頻傳（如地震、水災、火災、氣候異常），林欣榮院長指出，包括人心失調（貪婪、無明），引發戰爭等人禍。他很感恩衛福部部長石崇良、次長莊人祥對花蓮慈濟醫院及同仁的肯定；也誠摯祈願人心淨化、勤行善事，社會祥和、天下無災，人皆平安遠離苦難。

（撰文、攝影／花蓮慈濟醫院提供）