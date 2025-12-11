光復水災展現台灣韌性 慈濟共善學思會首場聚焦「人與組織」的互助網絡

CNEWS195251211a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

面對極端氣候帶來的複合型災害，除了硬體的重建，如何快速動員人力、安撫人心並照顧弱勢族群，成為災後復原的關鍵軟實力。慈濟慈善基金會將於2026年1月3日在花蓮舉辦「從溢流到湧愛」全球共善學思會，其中備受矚目的首場子論壇「人與組織」，將由政治大學名譽教授江明修主持，邀集慈濟、芥菜種會、法鼓山、世界展望會及一粒麥子基金會等五大指標性NGO，深度剖析災難中關於「人」的培力與互助網絡。

廣告 廣告

這場名為「人與組織──災民與志工的培力、動員及與互助網絡」的子論壇，將深入探討在光復水災期間，民間組織如何織起一張接住所有人的網。主持人江明修長期致力於第三部門與公民社會研究，他將帶領與會者探討在政府力量之外，民間如何透過協作展現強大的社會韌性。

慈濟基金會執行長特助陳祖淞將分享此次救災的一大亮點：「青年動員」。在光復水災中，慈濟不僅啟動訪視機制與發放安心祝福金，更看見了跨區域的青年志工與資深志工並肩作戰，投入高強度的清淤工作，展現了世代傳承的志願精神 。

CNEWS195251211a02

針對社區深耕與長期陪伴，基督教芥菜種會全球防救災處副處長吳秉翰將分享其獨特的「三福助人網」。在災害初期，他們迅速從台南、台東調度資源；進入復原期後，則透過「以工帶振」等模式，協助受災家庭恢復生計與信心，從緊急救助走向自立 。

災難對心靈的衝擊往往不亞於有形的損失。法鼓山花蓮精舍副寺寬行法師將分享如何運用「四種環保」精神，設立安心服務站。透過茶禪、八式動禪等方法，法鼓山不僅提供物資，更為驚魂未定的災民及疲憊的救災人員提供心靈的撫慰與支持 4。

在脆弱族群的照顧上，台灣世界展望會與一粒麥子基金會展現了細緻的專業分工。展望會家庭暨社區韌力發展部主任鄭宗訓將分享「災區兒童暨家庭關懷服務」，透過設立「兒童關懷中心」與兒童友善空間（CFS），用遊戲與繪畫幫助孩子消化創傷情緒 5。一粒麥子基金會花蓮服務中心副主任杜珍珠則將分享一段感人的經驗：儘管基金會自身的日照中心也受災，但他們堅持「長者照顧不中斷」，緊急調度車輛維持送餐與就醫接送，甚至將長輩移地安置，守護偏鄉高齡者的生命線 。

本場論壇也特別邀請成功大學教授周學雯與政治大學社會工作研究所所長王增勇擔任與談人。周學雯將從健康促進與休閒角度，探討災民的身心重建 ；王增勇則將以其深厚的社工與原住民研究背景，剖析災後社會服務體系如何在復雜的結構中，確保弱勢者的權益不被遺漏 。

慈濟基金會表示，此次光復水災的救援經驗顯示，單一組織的力量有限，唯有透過「人與組織」的緊密連結，才能構建出具備韌性的互助社會。這場論壇將是台灣非營利組織間一次難得的實務對話與經驗傳承。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

慈濟躍入世界知識殿堂！劍橋大學典藏166冊出版品、英國兩大名校齊聲肯定

助花蓮光復災民過中秋 慈濟基金會發放慰問金與禮金

【文章轉載請註明出處】